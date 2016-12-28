Lenovo Moto Z’nin Hasselblad TrueZoom Mod’unu Deniyoruz

Bildiğiniz gibi Lenovo’nun yeni telefonu Moto Z ve bazı Mod’ları 23 Aralık’ta elimize ulaştı. Biz de hemen 26 Aralık’ta Doğuş’un doğum gününü bahane ederek Hasselblad TrueZoom Mod’unu denemeye karar verdik. Aslında Hasselblad TrueZoom’a biraz işkence yaptığımız da söylenebilir 🙂

Peşinen söylemeliyim ki biz ofiste bazı çok beğendiğimiz, çok merak ettiğimiz ürünleri yerden yere vurmayı çok seviyoruz 🙂 Evet eğer bir gün teknolojik ürünlerin de bizi mahkemeye verme hakkı olursa defalarca hakim karşısına çıkıp, yargılanacağımız kesin!

Yılın bu son günlerinde, teknoloji dünyası durağan bir seyir izlerken hayatımıza giren Lenovo Moto Z de hayatımızı renklendirmedi değil. Telefona ve aparatlara hemen “kol, kanat geren” Berkin şimdilik işkence sürecini tek başına idare ediyor 🙂

26 Aralık günü Doğuş’un doğum gününü bahane ederek Lenovo Moto Z’nin Hasselblad TrueZoom Mod’una el attık.İyi aydınlatılmamış, küçük bir odada birçok insanın hareket ettiği bir ortamda Hasselblad TrueZoom Mod’un ifadesini aldık.

Aşağıdaki videonun çekim amacı tamamen zor koşullarda Hasselblad TrueZoom Mod’un nasıl bir video performansı sergileyeceğini anlamak. Lenovo Moto Z’ ve Hasselblad TrueZoom ile ilgili eylemlerimiz hiç durmadan devam edecek 🙂

Lenovo Moto Z ve Bir Çok Moto Mods’ İlk Bakış Videosumuzu izlemiş miydiniz?

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