Moto Z ülkemizde satışa çıktı. Moto Mods eklentileriyle birlikte fiyatı ve özellikleri bu ilk bakış videomuzda.

Moto Z karşınızda! Lenovo’nun uzun süredir ülkemize gelmesi beklenen ürünü Moto Z ve yanında dört farklı Moto Mods eklentisini kutudan çıkartıyoruz. Bunlar arasında harici ek batarya Incipio Offgrid Power Pack, fotoğraf efsanesi Hasselblad’ın 10x optik zoom yapan kamera sistemi True Zoom, Lenovo’nun kendi sunduğu Moto Insta-share Projector mobil projeksiyon cihazı ve son olarak da ses sistemlerinde yılların deneyimini taşıyan JBL tarafından üretilen ek hoparlör ve stant sistemi Soundboost bulunuyor.

Moto Z, Lenovo’nun Moto markasıyla çıkarttığı ilk cihaz değil. Fakat modülerliğe baktığımızda farklı modlarıyla birlikte bu deneyime en yakın hissiyatı sunan telefon olduğunu söyleyebiliriz. Elbette sıfırdan belirli parçaları bizim seçtiğimiz telefon hayaliyle yaşıyor olsak da şu an için Moto Mods bu yaklaşımın en kullanılabilir hâli olarak karşımızda.

Güçlü işlemci, bol bellek

Moto Z, Android ekosisteminin şu an için en güçlü işlemcilerinden bir tanesi olan Qualcomm Snapdragon 820 ile geliyor. Bu, başka markalarda görebileceğiniz kırpılmış model değil, iki tane 2,15 GHz ve iki tane de 1,6 GHz hızında çalışan Kryo çekirdekli ürün. Adreno 530 grafik işlemcisiyle birlikte oyunların da gayet hızlı ve akıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bize ulaşan model 4 GB bellek ve 32 GB depolama alanına sahip olandı. Gerçi hızlı microSD kartlarla bu alanı teorik olarak basitçe 256 GB’a çıkartabildiğinizi düşünürseniz 32 GB yeterli gelecektir. 2.600 mAh kapasiteye sahip piline rağmen incecik olan Moto Z bu inceliğini biraz da 3,5 mm TRRS kulaklık bağlantısına sahip olmamasına borçlu. Evet, maalesef sadece bir USB C’den 3,5 mm TRRS çevirici çıkıyor. Bu kısmı rahatsız edici.

Kamera

F/1,8 diyafram açıklığına sahip olan 13 megapiksellik ana kamera optik görüntü sabitleme sistemine, lazer netleme teknolojisine ve çift renkli LED flaşa sahip. Saniyede 30 kare Ultra HD çekim veya saniyede 60 kare full HD çekim yapmanız mümkün. Bu modlarda HDR desteği de mevcut. 5 megapiksellik flaşlı ön kamera f/2,2 diyaframa sahip.

İnce dedik ama rakam verelim: 5,2 mm. Bu seviyedeki bir akıllı telefonun bu kadar ince olmasını kimse beklemezdi diye düşünüyoruz. Elbette kamera kısmında 3 mm kadar bir çıkıntı da mevcut. 136 gramlık ağırlığa sahip olan cihaz ön kısmında Gorilla Glass kırılmaya dayanıklı cam barındırırken içindeki nano kaplama su sıçramalarında karşı (IP sertifikası yok) biraz koruma sağlıyor. Eldeki cihaza kıyıp bu kısmını test etmedik.

Bu inceliğin bedeli olarak sistemde bulunmayan klasik ses çıkışının üzücü olduğunu söylemiş miydik? Bu akıllı telefonda inceliğin bir gereksinimi olarak AMOLED ekran kullanılıyor. 2.560×1.440 piksellik Quad HD ekran inç başına 530 pikselden fazlasını sunuyor.

Moto Z Fiyatı

Lenovo tarafından ithal edilen Moto Z modelinin 32 GB depolama alanına sahip sürümü 2.400 TL resmi satış fiyatına sahip.

Moto Mods

Bugüne kadar modüler telefonlar pek başarılı olmadı ve genellikle çizim tahtasında kaldı. Moto Mods kullanışlı modüllerle telefonunuza yeni özellikler eklemenizi sağlıyor. Ülkemizde satışa çıkan Moto Z ve Moto Z Play, Moto Mods isimli telefon eklentilerini destekliyor. Hatta işin güzel tarafı gelecekte çıkacak bazı Moto markalı telefonlar da Lenovo’nun dediğine göre şu an satın alacağınız Moto Mods eklentilerini destekleyecek.

Moto Mods ismi verilen bu eklentiler telefonunuzun arkasına manyetik biçimde sabitlenen ve onunla birlikte mükemmel uyumla çalışan aparatlar olarak düşünülebilir.Şu an için elimize ulaşan dört farklı eklenti var. Bu sayfada bu eklentilerden kısaca bahsedelim istiyoruz.

HASSELBLAD TRUEZOOM

Efsanevi profesyonel fotoğraf makinelerine imza atan Hasselblad markasını taşıyan fotoğraf eklentisi.12 megapiksel çözünürlük sunan bu eklenti 1080p 30k/s hızda videolar da çekmenizi sağlıyor. Mükemmel bir optik görüntü sabitleme sistemine sahip bu eklenti ile RAW fotoğraflar da çekmeniz mümkün. 10X optik yakınlaştırma özelliğine sahip olan bu eklenti çekim ve zoom için tam bir fotoğraf makinesi gibi özel tuşlar da sunuyor. Video çekimi için ürünün ön kısmında iki adet de mikrofon var.

Fiyat: 800 TL

INCIPIO OFFGRID POWER PACK

Birçok farklı marka için arka kısma uyan ve kabloyla bağlanan pilli kılıflar üreten Incipio, OffGrid ek pil sistemini Moto Mods uyumlu hâle getirmiş durumda. Telefonunuzun piline ek olarak 2.220 mAh pil sunan bu eklenti basitçe telefonunuzun arkasına ekleniyor ve o şarj olduktan sonra kendisini şarj ediyor. İki çalışma prensibi olan harici pil isterseniz telefonunuzun pilini %80’de dilerseniz de %100’de sabitlemeye çalışıyor. Telefona takılıyken her iki pilin de o anki kapasitesini ve durumunu ekranın üstünde görebiliyorsunuz.

Fiyat: 300 TL

JBL SOUNDBOOST

Moto Z üzerindeki tek hoparlör size yetmiyorsa ve etrafı gerçek anlamsa sallamak istiyorsanız ünlü ses sistemi üreticisi JBL güzel bir modül sunuyor. JBL SoundBoost, telefonunuzun arkasında eklenen ve kendisi ayrıca telefona takılı değilken de şarj edilebilen bir ürün. Eğer telefona takılıysa şarj cihazı telefonu doldurduktan sonra bu modülü şarj etmeye başlıyor. 2 adet 3 Watt’lık hoparlöre sahip olan bu sistem kendi 1.000 mAh piliyle 10 saate yakın pil süresi vadediyor.

Fiyat: 400 TL

MOTO INSTA-SHARE PROJECTOR

Lenovo tarafından sunulan bu modül akıllı telefonunuzun arkasına yapışınca bir buçuk metreye kadar görüntüleri yansıtabilen bir DLP projeksiyon cihazı. 854X480 piksellik çözünürlük ve 50 lümenlik ışık gücüyle o kadar da kuvvetli olmasa da karanlık ortamlarda sunum yapmak veya bir şeyler izlemek için ideal. Altındaki standt sayesinde istediğiniz açıyla duvara veya perdeye görüntü alabiliyorsunuz; +/-40 dereceye kadar açı düzeltmesini de kendisi otomatik yapıyor. 1.100 mAh ayrıca şarj edilebilen bataryası projeksiyon süresine 1 saat kadar ekliyor, sonrasında ise telefonunuzun pilini kullanıyor.

Fiyat: 900 TL