Lenovo Moto Z – Sizin Yorumunuz (Yasin Bilgin )

Karabük’ten gelerek ofisimizi ziyaret eden Yasin Bilgin’in Lenovo Moto Z kullandığını görünce hemen kendisiyle bir “sizin yorumunuz” videosu çekmek istedik.

Karabük Üniversitesi’nde bilgisayar programcılığı okuyan Yasin, Moto Z’yi Türkiye’de satışa çıkar çıkmaz satın almış. Bu da demek oluyor ki Yasin Bilgin yaklaşık bir yıldır Lenovo Moto Z kullanıyor; yani Moto Z ile ilgili yeterli deneyime sahip.

O nedenle kendisine Moto Z’nin pil ömrü, kamerası, işlemcisi ve RAM’i ile ilgili fikirlerini doğrudan sorduk. Kendisi de lafı hiç dolandırmadan dobra dobra düşüncelerini dile getirdi.

Moto Z hakkında tamamı kullanıcı yorumlarına dayanan birçok bilginin bulunduğu bu videoyu keyifle izleyeceğinizi umuyoruz…