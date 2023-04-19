Genel olarak dizüstü bilgisayarları ile tanıdığımız Lenovo, Lenovo Legion R9000P 2023 isimli dizüstü oyuncu bilgisayarını Çin pazarında piyasaya sürdü. Detaylara göz atalım.

Dizüstü oyuncu bilgisayarı 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran tamı tamına 240hz ekran yenileme hızına sahip. 16 inç büyüklükteki bu ekranın; 3 ms tepki süresi, 10 bit renk derinliği, %100 sRGB renk gamı, 500 nit tepe parlaklık, HDR 400, G-SYNC ve FreeSync Premium desteği bulunuyor.

Lenovo Legion R9000P 2023, kaputun altında AMD Ryzen R7-7745HX işlemcisine sahip. Bu işlemciye ise NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı eşlik ediyor. Donanımın kalanını ise 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVme M2 SSD oluşturuyor. NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı oldukça güçlü bir ekran kartı. İşlemci de aynı şekilde oldukça güçlü. Bu ikilinin oynatamayacağı oyun henüz piyasada bulunmuyor.

Tüm bunların dışında dizüstü oyuncu bilgisayarının Wi-Fi 6E desteği; HDMI 2.1 ve USB-C girişleri bulunuyor.

Ekran kartı ve işlemci oldukça güçlü. Ancak çok güç çok ısınma demek. Lenovo bu sorunu çözmek için dizüstü oyuncu bilgisayarının içerisine 3D Mesh kompozit ana ısı borusu, 3D Blade Falcon fanı, çok bölgeli hava giriş ve çıkış sistemi ve 5× yüksek performanslı kompozit ısı boruları içeren Frost Blade Pro soğutma sistemi 5.0’ı yerleştirmiş.

Lenovo Legion R9000P 2023 dizüstü oyun bilgisayarı Çin pazarında 7999 yuanlık bir fiyat etiketi ile satışa çıktı. Bu da 1163 dolara tekabül ediyor.