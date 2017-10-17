Teknoloji devi Lenovo’nun yeni bombası Yoga 720, performansı kadar şıklığı ve de yaratıcılığınızı serbest bırakan aktif kalemiyle de dikkat çekiyor.

Motorola markası ile de akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, dizüstü bilgisayar pazarında yıldızlaşacak yeni ürünüyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yoga serisinin en son modeli aktif kalemli Yoga 720 yüksek performans kadar şıklık talep edenlere, güvenliğe önem verenlere ve yaratıcılığını ortaya koymak isteyenlere hitap ediyor.

Aktif Kalem ile yaratıcılığını konuştur, 3 boyutlu çalışmalar mümkün

Yoga serisinin aktif kalem ile gelen ilk modeli olan Yoga 720, Windows 10’un sunduğu yeniliklerden de sonuna kadar faydalanıyor. Aktif kalem desteğiyle, yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza imkan tanıyan Yoga 720 ile One Note, Paint 3D, Word, Powerpoint ve Web tarayıcıları üzerinden kullanılabilen Ink özelliklerini kolayca yönetebiliyorsunuz.

Şifrenizi hatırlayamama sıkıntısına tam çözüm

Yoga 720, güvenliğiyle de bir adım öne çıkıyor. Hem 13 inç hem de 15 inç modelde yer alan parmak izi okuyucu sayesinde ürünlerde Windows Hello desteği bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınızı karmaşık şifrelemelere gerek kalmadan yalnızca parmak iziniz ile yönetebilir, şifrelerinizi hatırlayamama sıkıntısına elveda deme imkanınız mevcut.

Yoga 720, JBL tarafından geliştirilen Dolby Audio Premium teknolojisi ile kaliteli bir ses deneyimi de vadediyor.