League of Legends’ın Geliştiricileri 10 Milyonluk Davayı Kazandı

Son zamanlarda League of Legends maçlarında çok daha az hile kullanan oyuncu olduğunu görmemek mümkün değil ve tabii bunun bir nedeni var.

League of Legends’ı geliştiren firma Riot Games oyuna hile sağlayan LeagueSharp oluşumuna dava açmıştı. LeagueSharp üzerinden otomatik oyun onyayan botlar alıyorsunuz ve sıralama maçlarını kazanabiliyorsunuz. Mahkeme LeagueSharp’ın, Riot Games’e 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Aynı zamanda hile araçları ve LeagueSharp’ın sitesi Riot Games’e bırakılacak.

Riot Games, LeagueSharp’ın araçlarının Digital Millenium Copyright Act kuralarını çiğnediğini kanıtladı. LeagueSharp gerektiğinde Riot Games veri merkezlerine de saldırıyordu. Ancak LeagueSharp bu hilelerin en büyüğü de olsa bile tamamı değil. Yani oyunda hala hileler var.