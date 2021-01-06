League of Legends 2020 şampiyonu Çin’in Şangay kentinde yeni açılan Pudong Stadyumu’nda 6.000 taraftarın önünde Cumartesi günü belli oldu. Güney Koreli DAMWON Gaming, Dünya Şampiyonası’nı kazanmak için Çinli Suning 3-1’i mağlup etti. Şanghay’da karantinaya alınmış bir ortamda dünyanın en iyi 22 takımının bir aydır süren çekişmeli yarışın sonu geldi. Güney Koreli şampiyon, dünyanın en çok izlenen e-spor turnuvasının 10. senesinde Sihirdar Kupası’nı kaldırmak için iyi bir mücadele yaptı. Ek olarak geçenki yılki final 100 milyondan fazla izlenmişti.
DAMWON Gaming, turnuvalarına favorilerden biri olarak başladı. DWG, yarı finalde Avrupa’nın en iyi takımı G2 Esports’u ezmeden önce, Güney Koreli diğer takım DRX’i 3-0′ı çeyrek finallerde ezip geçerek, baskın bir grup sahne performansına giden yolda grup aşamasında birinci oldu. G2’ye karşı olan zaferinde, DAMWON 19 dakika 3 saniye ile dünya şampiyonası tarihindeki en hızlı zaferi kaydetti.
Ek olarak bilmeyenler için ,League of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games şirketidir. Dünya şampiyonası ise 2011’den bu yana düzenleniyor. 2011 yılında İsveç’in Jönköping kentinde düzenlenen finallerle birlikte,dünya şampiyonası finali, Pekin’deki Pekin Ulusal Stadyumu’ndan Los Angeles’taki Staples Center’a dünya çapında bir fenomen haline geldi. Bu sene pandemi nedeniyle son maça kadar hiçbir taraftarın turnuvaya katılmasına izin verilmedi. Şangay’daki finale katılmak için ise sosyal açıdan uzak 6.000 taraftarı seçmek üzere Çin’de 3 milyondan fazla umutlu için bir çekiliş düzenlendi. Bakalım önümüzdeki sene tüm turnuvayı yerinden takip edebilicek miyiz? Umarızki bu pandemi geçer ve sağlıklı bir şekilde e-spor turnuvaları yerinde izlenebilir.