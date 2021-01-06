League of Legends 2021 sezonu nihayet başlıyor. Oyun severlerin merakla başlamasını beklediği sezon 1 gün 20 saat sonra başlayacak. Oyuncular tekrar dereceli sisteminde yükselmek için maç yapacaklar ve bu sonuçlara göre bir lige yerleşebilecekler.

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League of Legends 2021 sezonu için son 1 gün 20 saat

Oyuncular tarafından LoL olarak da bilinen oyunun tüm dünyada 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunmakta. Özellikle yapılan dünya çapında etkinliklerle LoL hem seyir tarafıyla hem de etkinlik tarafıyla oyuncuların gözünde yer edinmeyi başarıyor. Türkiye istatistiklerine baktığımızda 15 milyon hesap bulunmakta. En çok oynanan oyunların başında geliyor ve son bir yılda 2 milyondan fazla yeni kayıt yapılmış durumda.

Riot Games yapımcılığındaki oyunun mobil versiyonu da yakın zamanda tanıtıldı. Haberlerimizde sizlere aktardığımız mobil LoL, League of Legends: Wild Rift oldukça beğeni topladı. Özellikle masaüstü tarafındaki oynanışa çok yakın oynanış sunması ve değişen eşya sistemine rağmen eski eşya sistemiyle gelmesi kullanıcıların oyunu sevmesi için yeterli oldu.

Şirket tarafından en son güncelleme öncesi gelen açıklama şu şekildeydi : “Mevcut sistemde pek çok tatmin edici ve iyi tasarlanmış eşya bulunduğunu ve çoğu eşya sistemi temelinin sağlam olduğunu söylememiz gerek. Sistemin en iyi bölümlerini korumayı düşünüyoruz. Yalnızca tam potansiyeline ulaşamayan alanları iyileştirmek veya değiştirmek istiyoruz. Değişiklik açısından, sistemin aşağı yukarı %34’ünü korumayı, %33’ünü iyileştirmeyi ve %33’ünü yenilemeyi planlıyoruz.”

Bu açıklamanın ardından aslında köklü bir değişikliğe gidilmişti. Çoğu eşya değişti, bazıları kaldırıldı. Oyuncular alışmakta zorluk çekseler de bu değişiklikler oynanışı daha keyifli bir hale getirmek amacıyla yapılmıştı.

Özellikle 15-25 yaş arasındaki kitle tarafından dikkat çeken oyun 2019 yılında 400 milyon saat kadar oynanışa ev sahipliği yaptı. Pandemi dönemini oyuncuların evlerinden bağlanması şeklinde etkinliklere dönüştürmeyi başardı. Ülkemizden de takımlar yurt dışında oynamaya hak kazandılar ve başarı gösterdiler.

Dileriz “E-spor spor mu?” şeklinde tartışmalar son bulur ve daha fazla destek ve çalışmayla birlikte takımlarımız tüm dünyada adlarını duyurmayı başarırlar ve bize galibiyet getirirler.