Genel
Bilgisayar Yerine iPad Pro Kullanmak | Laptop yerine neden iPad Pro aldım?
Bildiğimiz üzere teknoloji fazlasıyla ilerledi ve ilerlemeye devam ederken kullandığımız teknolojik araçlarda ekranlar yerine göre büyük ya da küçük olabiliyor. Ayrıca söz konusu laptop bilgisayarlar olunca kullanım amacına göre boyutları değişiyor. Oyun oynamak veya çizim işleri için büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlar tercih edilirken, eğer ofis için kullanılacaksa daha minimal ekranlara sahip ultrabooklar tercih ediliyor.
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Kişisel olarak kullandığım eski bir laptop bilgisayara sahipken yenileme kararı aldım ve bu kararı yeni bir dizüstü bilgisayar mı yoksa Apple iPad Pro’dan yana mı kullanacağım konusunda arada kaldım. Avantajları ve dezavantajlarını toplayıp sonunda kararımı Apple iPad Pro’dan yana verdim. Ayrıca bu videoda ise iPad Pro’yu almamdaki en büyük sebeplerden, aldıktan sonraki tecrübelerimden, o zamanki fiyatında alabileceğim bilgisayarlardan bahsettim.
İyi seyirler…
Genel
Dying Light 2 geliştiricisi oyunu biraz erken gösterdiklerini itiraf etti!
Dying Light 2 oyunu ile alakalı sır perdesi henüz aralanmadı. Oyunun resmi Twitter hesabı yapımı normalden biraz erken bir zamanda gösterdiklerini itiraf etti.
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Dying Light 2 için önemli bir itiraf!
Oyun dünyasında çalkantılı günler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle firmalar artık işlerini daha ince eleyip sık dokuyor. Geride bıraktığımız yıl çıkması planlanan Dying Light 2 oyunu içinde sıkıntılı günler geride kalmış değil. 2018 yılında Microsoft‘un E3 gösterisinde ortaya çıkan oyun ilk haliyle büyük beklentilere sahip olmuştu. Ancak bir türlü önünü doğrultamayan yapım önce süresiz olarak ertelendi. Tam bu konu ile alakalı dedikodular ortaya çıkarken, merakla beklenen oyun baş yazarını kaybetti. Tüm bunların üstüne oyunun resmi Twitter hesabı önemli bir itirafı gün yüzüne çıkardı.
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Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛
— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021
Bir hayrandan gelen, oyunun “cehenneme döndüğü” iddiası, resmi Twitter hesabı tarafından yanıtlandı. Dying Light 2 resmi hesabı, herhangi bir endişe verici bir durum olmadığını belirtti. Ayrıca hesap oyunu normalden biraz erken gösterdiklerini de itiraf etti. Resmi olarak iptal edilmeyen yapımın ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bununla birlikte 17 Mart tarihinde oyun ile alakalı yeni bir duyuru yapılacağı yine oyunun resmi Twitter hesabı aracılığı ile ortaya çıktı. Bakalım merakla beklenen oyun tüm bu beklentilerin altından kalkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Moneye: Dijitalleşen Dünyanın Yeni Pusulası
Dijitalleşen dünyanın dönüşüm hızı ve rahatlığı, iş ve sosyal yaşamımızdan hayatın her alanına etki ediyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte dönüşen yaşamlarımız, yapay zeka uygulamalarını hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline getirdi. Moneye sayesinde bu dijital dünyada daha rahat hissetmek mümkün.
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Evden çalışma sistemleri, izole yaşam tarzı, kısacası yeni normal hayatta dijital dönüşüm artık bir alternatif değil, bir ihtiyaç hatta zorunluluk haline geldi. Ayrıca katıldığımız toplantılardan bankacılık işlemlerine, alışverişten sosyal aktivitelere kadar neredeyse tüm hayatımız yapay zekanın bizlere sunduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleşiyor. Ek olarak zamandan tasarruf ettiren bu gelişim, hayatlarımızı kolaylaştırmak için de her gün değişiyor. Pandemiyle birlikte değişen tüm hayatımız içerisinde alışveriş alışkanlıklarımızın değişimi de yer alıyor. Bireylerin gelir gider tablosunda yaşanan değişim, onları harcamaları ve tasarruf yolları konusunda değişikliğe itti. Soru işaretleriyle dolu bu zorlu süreçte insanlara yol göstermek, destek olmak ve aynı zamanda psikolojik olarak rahatlamak için dijital dönüşüm devreye girerek uygulamalar ortaya çıkıyor.
Moneye ile parasını yöneten hayatını yönetir
Tasarrufun öneminin daha da çok anlaşıldığı bu dönemde, harcamaları kontrol altına almak ve parayı doğru yönetmek için olan uygulamalara ihtiyaç doğuyor. Finansal Okuryazarlık Girişimcisi ve Moneye Kurucusu Özlem Denizmen, finansal okuryazarlığın herkesin hakkı olduğunu ve bireylerin, ailelerin harcamalarını, birikimlerini, yatırımlarını değerlendirmesi ve bütçelerini en uygun şekilde yönetebilmeleri adına bir pusula olduğunu söylüyor. Ayrıca Denizmen, bu doğrulta bireylerin paralarını dengeli harcayabilmeleri ve tasarruf alanlarının farkına varmaları için Moneye uygulamasının kişiye özel rehberlik ettiğini anlatıyor.
‘Parasını yöneten hayatını yönetir’ felsefesi ile yola çıktıklarını söyleyen Denizmen, Moneye’nin kullanıcılarına akıllı harcama, birikim yapma ve onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmada bir danışman olacağını belirtiyor. Denizmen sözlerine şu ifadelerle devam ediyor: “Bireyleri, harcamaları konusunda davranış değişikliğine teşvik eden Moneye, onların harcamaları konusunda doğru kararlar almalarını sağlayarak tasarruf yapmalarına destek oluyor. Her koşulda kullanıcılarının yanında olup onlara hedeflerini hatırlatıyor. Moneye’liler bilgi, beceri ve motivasyon mesajlarıyla bütünleşerek kendilerinde büyük bir değişim gördüklerini belirtiyorlar.”
Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo olduğu tahmin edilen bir cihaz TENAA’ya uğradı!
Realme GT Neo ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Merakla beklenen akıllı telefonun TENAA platformuna uğradığı iddia ediliyor.
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Realme GT Neo Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak!
Realme 2021‘e hızlı bir giriş yapmak istiyor. Fiyat performans ürünleriyle takdirleri toplayan firma yeni bir modeli piyasaya sürmek üzere. GT modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de GT Neo ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun geçtiğimiz günlerde TENAA‘ya uğradığı iddia ediliyor. RMX3116 kod adlı akıllı telefonun bazı tasarım detayları da böylelikle ortaya çıktı.
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Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca TENAA üzerinde görüntüleri de ortaya çıkan akıllı telefon, kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın boyutu 6.55 inç olacak ve AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte parmak izi sensörü de ekranın altında yer almakta. TENAA sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıkan akıllı telefon 4400 mAh pil ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Cihazın arka tarafında da henüz özellikleri belli olmayan üç adet kamera yer almakta. Mart sonu nisan başı gibi akıllı telefonun tanıtılacağı iddia ediliyor.
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