Bilgisayar Yerine iPad Pro Kullanmak | Laptop yerine neden iPad Pro aldım?

Dijitalleşen dünyanın dönüşüm hızı ve rahatlığı, iş ve sosyal yaşamımızdan hayatın her alanına etki ediyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte dönüşen yaşamlarımız, yapay zeka uygulamalarını hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline getirdi. Moneye sayesinde bu dijital dünyada daha rahat hissetmek mümkün.

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Evden çalışma sistemleri, izole yaşam tarzı, kısacası yeni normal hayatta dijital dönüşüm artık bir alternatif değil, bir ihtiyaç hatta zorunluluk haline geldi. Ayrıca katıldığımız toplantılardan bankacılık işlemlerine, alışverişten sosyal aktivitelere kadar neredeyse tüm hayatımız yapay zekanın bizlere sunduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleşiyor. Ek olarak zamandan tasarruf ettiren bu gelişim, hayatlarımızı kolaylaştırmak için de her gün değişiyor. Pandemiyle birlikte değişen tüm hayatımız içerisinde alışveriş alışkanlıklarımızın değişimi de yer alıyor. Bireylerin gelir gider tablosunda yaşanan değişim, onları harcamaları ve tasarruf yolları konusunda değişikliğe itti. Soru işaretleriyle dolu bu zorlu süreçte insanlara yol göstermek, destek olmak ve aynı zamanda psikolojik olarak rahatlamak için dijital dönüşüm devreye girerek uygulamalar ortaya çıkıyor.

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Moneye ile parasını yöneten hayatını yönetir

Tasarrufun öneminin daha da çok anlaşıldığı bu dönemde, harcamaları kontrol altına almak ve parayı doğru yönetmek için olan uygulamalara ihtiyaç doğuyor. Finansal Okuryazarlık Girişimcisi ve Moneye Kurucusu Özlem Denizmen, finansal okuryazarlığın herkesin hakkı olduğunu ve bireylerin, ailelerin harcamalarını, birikimlerini, yatırımlarını değerlendirmesi ve bütçelerini en uygun şekilde yönetebilmeleri adına bir pusula olduğunu söylüyor. Ayrıca Denizmen, bu doğrulta bireylerin paralarını dengeli harcayabilmeleri ve tasarruf alanlarının farkına varmaları için Moneye uygulamasının kişiye özel rehberlik ettiğini anlatıyor.

‘Parasını yöneten hayatını yönetir’ felsefesi ile yola çıktıklarını söyleyen Denizmen, Moneye’nin kullanıcılarına akıllı harcama, birikim yapma ve onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmada bir danışman olacağını belirtiyor. Denizmen sözlerine şu ifadelerle devam ediyor: “Bireyleri, harcamaları konusunda davranış değişikliğine teşvik eden Moneye, onların harcamaları konusunda doğru kararlar almalarını sağlayarak tasarruf yapmalarına destek oluyor. Her koşulda kullanıcılarının yanında olup onlara hedeflerini hatırlatıyor. Moneye’liler bilgi, beceri ve motivasyon mesajlarıyla bütünleşerek kendilerinde büyük bir değişim gördüklerini belirtiyorlar.”