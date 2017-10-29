Lamborghini, Aventador ve Huracan Modellerinin Üretimini Kutladı

Lamborghini bu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar fazla süper araç yapıyor ve Urus Sport’u piyasaya sürülmesiyle kapasitesini (ve satışlarını) iki katına çıkarmak üzere.

Lamborghini’nin yalnızca bir aracının üretimini değil iki aracının üretimini birden kutlaması, ürettiği araçlara ne kadar değer verdiğini bir kez daha kanıtlıyor. 3 Yıl önce üretimi başlatılan Huracan şimdiye kadar tam tamına 9.000 adet satmış bulunarak Lamborghini tarihinde şimdiye kadar en hızlı satış yapan araç olarak kayıtlar altına geçti.

Huracan’ın yanı sıra, Raging Bull Market‘i aynı zamanda 7.000’inci Aventador’unu da üretmiş bulunuyor. Model 6 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen şimdiye kadar üretilen 4.000 Murcielagos’u çoktan aştı.

Mavi Nethuns’daki Huracan Performante Dubai’ye teslim edilirken, Grigio Adamas’da belirtilen Aventador S Roadster Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor.