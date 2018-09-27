Seagate’in gerek tasarımıyla ve gerek kaliteli ürün gamı ile dikkat çeken alt markası LaCie’nin en popüler serisi olan Rugged ailesi, farklı cihaz ve depolama seçeneklerine göre şekilleniyor. Rugged USB-C versiyonu ise yeni nesil en hızlı bağlantı teknolojisi olan USB Tip C ile 135 MB/s veri aktarım hızı sağlıyor .

LaCie Rugged USB-C incelemesi | 1 ton basınca dayanıklı hard disk!

Windows ve Mac bilgisayarlar ile rahat bir kullanım sunan LaCie Rugged USB-C, 5 TB’a kadar depolama alanı sunarken, turuncu renkli kauçuk koruması ile de darbelere karşı ve aynı zamanda 1 ton basınca karşı oldukça dayanıklı. Diğer yüksek depolama sunan taşınabilir depolama ünitelerinde düşme nedeniyle oluşacak kırılma ya da sürücünün bozularak işlevini yitirmesi nedeniyle veri kaybını en aza indiren tasarımıyla gelen LaCie Rugged, bunun yanı sıra iki yıllık Rescue Veri Kurtarma Servisi üyeliğini de yanında hediye ediyor. Bu sayede hali hazırda piyasada bulabileceğiniz en sağlam taşınabilir yüksek boyutlu depolama birimi olan HDD, en kötü senaryoda bile Rescue sistemi ile verileriniz her zaman güvende tutabilecek.

Hız ve Sağlamlık

135 MB/s transfer hızı ile klasik HDD’lere nazaran daha hızlı bir aktarım desteği sunan LaCie Rugged USB-C, yeni nesil Tip C bağlantısının nimetlerinden de yararlanıyor. Kauçuk koruma kılıfı ile 1.2 m’ye kadar düşüşlerde hangi zemin olursa olsun dayanıklılık sunabilen ürün, sıvı sıçramaları ve yağmura karşı da dayanıklı olarak verilerinizi güvenle saklıyor.

Her Bilgisayar İle Bağlantı

Hem Windows hem Mac cihazlar ile rahat kullanım sunan LaCie Rugged USB-C, kutu içerisinden çıkan Tip C’den Tip C’ye ve Tip A’dan Tip C’ye bağlantıları ile hem USB 3.1 Gen 1 hem de USB 3.1 Gen 2 bağlantıları ile aktarım yapabilmenizi sağlıyor. Taşınabilir boyutları ile yüksek kapasitesine rağmen hafif yapıdaki taşınabilir HDD, LaCie’nin sunduğu Backup Assistant ile yedekleme ve Setup Assistant ile Mac ile Windows PC’lere yönelik kolay kurulum sağlıyor.

Eğer büyük boyutlu verilerinizi her zaman yanınızda güvenle taşımak istiyorsanız, aradığınız ürün kesinlikle Lacie Rugged USB-C olabilir. Özellikle outdoor meraklılarının aradığı depolama birimi olan Lacie Rugged ilesi en zor koşullarda bile verilerinizi güvenle tutabilir.