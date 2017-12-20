Kyocera’nın 13 Ürünü BLI Tarafından 1Çok Tavsiye Edillir” Ödülü Aldı!

Kyocera’nın TASKalfa ve ECOSYS serilerinde yer alan on üç ürün, dünyanın önde gelen bağımsız baskı ürünleri test kuruluşlarından Buyers Lab tarafından “Çok Tavsiye Edilir” sertifikasıyla ödüllendirildi.

Kyocera’nın popüler TASKalfa serisinden 8052ci, 7052ci, 6052ci, 5052ci, 4052ci, 3552ci, 2552ci, 3511i ve 3011i modelleri ile ECOSYS serisinden P3060dn, P3055dn, P3050dn, P3045dn ürünleri, BLI tarafından “Çok Tavsiye Edilir” sertifikası almaya hak kazandı.

BLI tarafından verilen en yüksek derece olan “Çok Tavsiye Edilir” sertifikasına hak kazanan on üç Kyocera ürünleri arasında; küçük çalışma grupları için tasarlanmış siyah/beyaz cihazlardan orta ve büyük ölçekli ofis ortamlarına yönelik renkli çok fonksiyonlu fotokopi makinelerine kadar uzanan oldukça çeşitli modellerin yer aldığı belirtildi.

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Ada; “BLI tarafından geniş ürün yelpazemizde kalite ve yüksek performansın değişmeyen özellikler olduğunu kanıtlayan “Çok Tavsiye Edilir” sertifikasına layık görülmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sertifikalar, Kyocera’nın yetenekli çalışanlarının üstün çabalarının ve yüksek kaliteli cihaz ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye olan bağlılıklarının bir sonucudur.” diyerek görüşlerini dile getirdi.