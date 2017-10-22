KYOCERA Document Solutions’dan Bir Başarı Daha!

KYOCERA Document Solutions, Japonya’da düzenlenen Paketleme Yarışması’nda üretimini gerçekleştirdiği kağıt kasetlerini korumak için geliştirdiği yeni ambalaj malzemesiyle Teknik Paketleme Ödülü’ne layık görüldü.

Ambalajlama yarışması; her yıl Japonya Paketleme Enstitüsü sponsorluğunda, yüksek kaliteli ambalaj malzemesi ve ambalajlama teknolojilerinin ülke çapında teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla düzenleniyor. 2017 Teknik Paketleme Ödülü; Kyocera’nın bugüne kadar yarışmada kazandığı on ikinci ödül olma özelliğini taşıyor.

Yetkililer tarafından Kyocera’nın ilgili ödüle hak kazanmasındaki en önemli etkenin “yüksek kaliteli kalıplanmış kağıt hamuru” kullanarak ambalaj boyutlarını azaltmayı başarması olduğu dile getiriliyor. Kalıplanmış kağıt hamurunun kolay katlanır yapısı koruma amacıyla ekstra ambalaj malzemelerinin kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Böylece ortalama paket boyutları küçülüyor. Bunun yanı sıra paketlerin sağ ve sol kısmına yerleştirilen kalıplaşmış kağıt hamurlarının biçim ve yerleşimi sayesinde paket üretim süreleri düşüyor. Depolama için gerekli alanın azalması da cabası oluyor.

Şirket yetkilileri Kyocera’nın ilerleyen dönemde de çevre dostu paketleme malzemeleri geliştirme konusundaki çalışmalarına devam edeceğini dile getiriyorlar.