Kuzey Kore 7 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor!

Güney Koreli yetkililer, kripto para saldırısının Kuzey Kore tarafından yapıldığını iddia etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Güney Kore’de, 7.2 milyon dolar değerinde kripto para hacklendi ve bu paraların değeri 82.7 milyon dolara şişirildi. Hackerlar 30 bin kişinin kişisel bilgilerini çalarak Bitcoin, Ethereum ve Bithumb üzerinden transferi gerçekleştirdi. Yetkililer, Kuzey Kore korsanlarının Kuzey’in nükleer silah geliştirme cezası olarak verilen mali yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimlerini hedef almış olabileceğini söylediler.

Saldırı sadece Bithumb çalışanının kişisel bilgisayarı hedef alınarak gerçekleştirildiği düşünülüyor. Bu sayede Bithumb üzerinden tüccarların bilgileri ele geçirilip bu bilgileri silmekle tehdit ederek 5.5 milyon dolar talep edilmişti. Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Bithumb Dünya genelinde 5.sırada yer alıyor.

Ekim ayında yapılan başka bir saldırı girişiminin engellendiğini doğrulayan raporlar kanıt olarak savcılığa verildi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap, analistlerin kaynaklarını doğrulayarak gerçekleşen hack saldırısının arkasında Kuzey Kore’nin olduğunu düşünüyor. Öte yandan üç gün önce hükümet, Bithumb’a kullanıcı bilgilerini koruyamadığı için 55 bin dolar para cezası vermişti. Bu olaylar sonrası güvenliğin geliştirileceğine dair söz verilirken saldırının arkasındakiler ise hala belirlenemedi.