Razer her ne kadar BlackWidow ailesini Versiyon 4’e geçmiş olsa da açıkcası V3 modeli de fazlasıyla ilgi çekici bir model olarak dikkat çekiyor. Biz de kısmen daha uygun fiyatlı olan BlackWidow V3’ün detaylarına bakalım.

Tam Boy, Yeşil Anahtar

Son dönemde TKL gibi daha küçük klavyeler ön plana çıkmış olsa da hem günlük kullanım hem de oyun odaklı kullanım için şahsen de tercih ettiğim tarzda olan tam boy bir klavye olarak karşımıza çıkıyor Razer BlackWidow V3. Tarz olarak siyah, beyaz, pembe gibi renk seçenekleri bulunan klavyede Roblox, Halo gibi özel sürümler de yer alıyor.

Özel tuşlar olarak hemen sağ üstteki tekerleği ile medya kontrolleri kısmı yer alan ürün, Razer’ın kendi yeşil mekanik anahtarı ile geliyor. Sesli bir tarzda olan Razer yeşil anahtarlar daha iyi hassasiyet ve performans için optimize edilmiş bir tarzda geliyor.

ABS plastikten bir tuş takımına sahip olan Razer BlackWidow V3, kasada alüminyum kullanarak hem ağır hem de sağlam bir yapı sunuyor.

Konforlu Kullanım

Bilek desteğiyle çok konforlu bir kullanım vadeden BlackWidow V3, açı ve konfor olarak fazlasıyla rahat bir kullanım imkanı sağlıyor. Burada tek konforu bozacak şey yeşil anahtar olabilir 🙂

Tasarım kısmında sağ üstte yer aldığını bahsettiğim medya kontrolleri noktasında bir tekerlek ve bir tuş görmekteyiz. Medyayı duraklatacak, oynatacak, atlayacak ve parlaklıktan ses düzeyine kadar her şeyi kullanabileceğiniz yapıda, yuvarlak tuşa bastığınızda klavyenin parlaklığı ya da medya arasında da değişiklik yapabiliyorsunuz.

Razer ürünü olmasıyla elbette beklenildiği gibi Chroma RGB desteği olan üründe istediğiniz renk ve geçiş efektleri ile beraber tarzınıza ya da Chroma destekli ekosistem ürünleriniz ile beraber ortak bir deneyim de sunabiliyor.

Sonuç olarak Razer BlackWidow V3, hem rahat hem sesli hem de eğlenceli ve şık duran bir klavye olarak dikkat çekiyor. Ben şahsen 2 yıllık bir ürün olmasına rağmen fiyat/performans odağındaki üst seviye bir klavye için tercih edilebilir.