Samsung, akıllı telefonlarını kurumsal müşterilere satmakta başarılı oldu. Örneğin, Walmart’a sattığı 740 bin adet Galaxy XCover Pro, mağazadaki el tipi tarayıcıların ve telsizlerin yerini aldı. Yeni bir kategori iş kullanıcıları arasında popülerlik kazanıyor: katlanabilir telefonlar.

Şirket, bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında kurumsal müşterilere 2021’in aynı dönemine göre %105 daha fazla katlanabilir ürün sattığını açıkladı.

Her şey büyük dahili ekranla ilgili. Profesyonellerin birden çok kaynaktan gelen verilere bakması ve aynı anda birkaç uygulamayla aynı anda oynaması gerekiyor. Ve bu uygulamaların çoğu, Z Fold 4’ün katlanabilir ekranını destekliyor.

Örneğin Bloomberg Professional; tüccarlar, analistler ve portföy yöneticileri gibi yatırım profesyonelleri tarafından kullanılan bir uygulama. Kapak ekranında Instant Bloomberg’de sohbet etmekten, büyük dahili ekranda haberleri, hikayeleri ve gerçek zamanlı piyasa verilerini görüntülemeye hızla geçebilirler.

DocuSign ayrıca sektörde oldukça popülerdir. En İyi 25 Fortune 500 Finans şirketinden 24’ü bunu kullanıyor. Uygulama, daha büyük ekranlar ve çoklu görevler için optimize edilmiş Android 12L’yi destekliyor. Profesyoneller, bir belgeyi e-posta istemcisinden DocuSign’a sürükleyip bırakabilir, S Pen ile imzalayabilir ve tekrar e-postaya sürükleyebilir. DeX modunda PC benzeri bir deneyim bile var.

Samsung, IBM Consulting bünyesinde bir deneyim tasarım ortağı olan IBM iX ile ortaklık kurdu. Ekip, mobil deneyimi mükemmelleştirmek ve uygulama kullanıcılarının DeX modunda veya S Pen kullanarak verileri görüntülemesine ve verilerle etkileşimde bulunmasına olanak sağlamak için önde gelen bir finans kurumuyla çalıştı.

Katlanabilir akıllı telefonlar da normal kullanıcılar arasında ilgi görüyor. Samsung’a göre, dünya çapındaki katlanabilir sevkiyatları bu yıl toplam 16 milyona ulaşacak (2021’e kıyasla %73 artış) ve gelecek yıl için satış tahmini 26 milyon.