Arnavutluk’ta yakalanan ve kırmızı bültenle aranan kripto para borsası THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer ve 6 diğer sanık, 21 sanıklı davada yargılandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar arasında bulunan Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz ve Mesut Can Arbaz cezaevinden getirildi. Dava sonunda sanıklar toplamda 11 bin 190 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Kripto Para Borsası THODEX Davasında Binlerce Yıl Hapis Kararı Yağdı!

Davada, Faruk Fatih Özer hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplamda 40,562 yıl hapis cezası isteniyordu. Duruşma saat 10.00’da başladı ve yaklaşık 11 saat sürdü.

Faruk Fatih Özer, savunmasını yaparken, suç örgütü iddialarını reddetti ve “Thodex sadece bir şirkettir ve iflas etti. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim.” dedi.

Özer, dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğunu söyleyerek, bu durumu kabul etmediğini belirtti. Ayrıca, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Kararın ardından mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i “nitelikli dolandırıcılık”, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 11,190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan her birine ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verildi.

Davada 16 sanık ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar ise değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir: Thodex borsasında ne oluyor? Thodex kurucusu kaçtı mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? THODEX olayını hatırlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!