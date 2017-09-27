Korsan İndirmeler Oyun Satışlarını Olumsuz Yönde Etkilemiyor

Korsan İndirmeler Oyun Satışlarını Olumsuz Yönde Etkilemiyor

27 Eylül, 2017 İnternet 0 yorumlar

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Korsan yollardan yapılan indirmelerin eğlence sektörü satışlarına negatif bir etkisi olduğu düşünülüyor ancak Avrupa Komisyonu aksini belirtti.

Avrupa Birliği’nde yapılan araştırma sonucunda korsan indirmelerin orijinal oyun satışlarını olumsuz yönde değil tam tersine olumlu yönde etkilediği ortaya çıktı.

Komisyon yaptığı açıklamada oyunların illegal yollardan elde edilmesinin orijinal oyun satışlarını arttırdığını belirttiği. İllegal olarak indirilen her 100 oyun ücretsiz ya da ücretli fazladan 24 oyun satılmasını sağlıyor. Araştırma 30.000 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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