Konica Minolta’dan Dijital Doktor Servisi!

Konica Minolta’nın bulunduğu ortamlarda ihtiyaçların karşılanması, iş akış süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan bakım ve destek süreci Dijital Doktor servisi iki paket halinde başladı.

Günümüz ofis koşullarında yoğun olarak kullanılan yazıcılar noktasında lider markalardan biri olan Konica Minolta, gelişmiş bakım ve destek servisi Dijital Doktor sistemini devreye soktu. Basic ve Advanced olarak iki farklı paket özelliğine sahip olan bu sistemde artık iş yerlerinde yazıcıların toner, kağıt ya da yazıcı sorunları ofis yetkilileri tarafından fark edilmeden direkt olarak Konica Minolta destek ekibi tarafından fark edilerek çözülecek.

Basic, yani temel servisinde 12 saate kadar yaşanan sorunların çözümünü garanti eden firma, Otomatik Sayaç Toplama, yerinde ve periyodik bakım yapma gibi hizmetleri dahil ediyor.





Advanced, yani gelişmiş pakette ise firma teknisyenleri cihazlarınıza uzaktan bağlanarak sorun oluşabilme durumunda anında müdahale ile sorunsuz kullanım sunarken, Remedy adlı sistemi ile de servisteki cihazların durumunu, ne kadar zamanda müdahale edildiğini, servis performansını ve bunun gibi birçok faydalı bilgiyi takip edeiblmenizi sağlıyor. Müdahale süresini 12 saatten 8 saate indiren Advanced paketinde aynı zamanda sarf malzeme kullanımınız raporlanarak malzemeler tükenmeden temini sağlanıyor.

Konica Minolta’nın Dijital Doktor servisi hakkında detaylı bilgiyi buradaki bağlantıdan öğrenebilir, hemen buradan ise başvuru yaparak yetkililerin keşif ve bu güzel sistemi oluşturmasını sağayabilirsiniz.