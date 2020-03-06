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Ağrı, “Anadolu’nun Bilişim Merkezi” olmaya aday
Ağrı Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğrenim yılında başlatılan ve bugüne kadar 165 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin kodlama eğitimi almasının sağlandığı “KodlAAğrı Projesi”nin ikinci aşaması başladı.
Kişi başına düşen gelir sıralamasında alt sıralarda yer alan Ağrı’yı “Anadolu’nun bilişim merkezi” yapmayı ve böylece şehrin ekonomik kalkınmasına sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan ikinci aşamanın yol haritasını belirlemek üzere ülke çapından uzmanların katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yerleşik teknoloji şirketlerinden ve STK’lardan uzmanlar, eğitimciler ve medya mensuplarından oluşan 28 kişilik grup, Digit4Turkey Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy’un yönettiği iki günlük KodlAAğrı Çalıştayı kapsamında, Ağrı’da verilen kodlama eğitimlerini yerinde görerek öğrencilerle buluştu; projenin şehre orta ve uzun vadede ekonomik anlamda dönüşlerinin nasıl sağlanabileceğini tartıştı.
Projeyi 2017 yılında hayata geçiren Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, hayallerini hangi meslek süslerse süslesin tüm Ağrılı öğrencilere ‘kodlama ve bilişim gibi’ coğrafyadan bağımsız bir alanda yetkinlik kazandırmayı ve “Ağrı’da sizler için gelecek var” mesajı vermeye çalıştıklarını vurguladı.
2017-2018 yılı Kasım ayında il genelinde 4 okulda 75 bilgisayarla başlatılan KodlAAğrı projesi başlangıçta yalnızca 5. ve 6. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verilmesini amaçlıyordu. Bunun için öncelikle öğretmenlere Türkiye çapında konunun uzmanlarından kodlama eğitimleri aldırıldı. Hızla yaygınlaşan projede daha ilk yılın sonunda hedef 4’e katlanarak tam 20 bin öğrenciye kodlama eğitimi verilmesi sağlandı. Projenin başlamasından sonraki üçüncü öğretim yılı olan 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla kodlama eğitim anaokulları da dahil olmak üzere il ve ilçelerdeki tüm okullara yaygınlaştırıldı ve 165 bin öğrenciye farklı seviyelerde kodlama eğitimleri verildi.
‘Robotik Kodlama’ Ağrı’da öğrencilerin rutin hayatında yer alıyor
Yalnızca temel kodlama eğitimi almakla kalmayan öğrenciler algoritma oluşturma ve kodlama konusunda belli bir seviyeye ulaştıktan sonra “Scratch” programı üzerinden programlama öğrenmeye devam etti. Bir sonraki aşamaya geçen öğrenciler ise arduino ile ‘Robotik kodlama yapmaya başladı. Bu aşamada öğrenciler basit düzeyde devre oluşturma ve programlamadan başlayarak yetenek ve imkânları doğrultusunda kendi tasarladıkları akıllı teknolojileri kendilerinin programlayabilmesi noktasına ulaştı. Bugün ildeki birçok okulda binlerce öğrenci robotik kodlamayı rahatça kullanabilir seviyeye gelmiş durumda.
“Kodlama bizim eğitimdeki amiral gemimiz”
Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, şehrin geleceğine yön vermek adına öğrencilerin bilişim kabiliyetlerini geliştirecek eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Kodlama eğitiminin ‘donanımlı insan yetiştirmeye’ dair çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Vali Elban, “Kodlama bizim eğitim alanındaki amiral gemimiz. Eğer bu hikaye Ağrı’da başarılı olursa, diğer illerde de başarılı olup olmayacağı hiç tartışılmayacak bile.
Örneğin, diğer illerde ‘biz de çok rahat gerçekleştiririz’ diye algılanacak. Biz de bunu istiyoruz. Sadece Ağrı’ya değil, ülkemize, tüm insanlığa katkı sağlayalım istiyoruz. Başka alanlarda gelişmiş ülkeleri yakalamamız biraz uzun sürebilir ama doğru aksiyonları almamız durumunda bilişim teknolojileri alanında onları yakalayabileceğimizi, hatta geçebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Çalıştay Türk bilişim, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi
26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan KodlAAğrı Çalıştayı’na, aralarında Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül KAMALI, Habitat Derneği Başkanı Sezai HAZIR, Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma Grubu Başkanı Melih AŞICI, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabri ERDEM, Türkiye Bilişim Medyası Derneği Başkan Yardımcısı Cem KIVIRCIK, BT Haber dergisi Yayın Koordinatörü Ayhan SEVGİ, Fortune Türkiye dergisi Teknoloji Editörü Kerem ÖZDEMİR ile Turkcell, Türk Telekom, Makers Türkiye, Galata Business Angels, ING Türkiye, Sunny Elektronik, Can Holding, Süper Grup, Kızcode şirketlerinin yöneticileri ve bağımsız danışmanlar katıldı.
Ağrılı öğrenciler umut verdi
Çalıştay kapsamında iki ayrı okulu ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM’i ziyaret eden KodlAAğrı Çalıştay katılımcıları, ayrıca Ağrı Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi’nin açılışına da katıldı. Ziyaret ettikleri tüm merkezlerde öğrencilerle birebir görüşme ve sohbet etme fırsatı bulan, ayrıca gerçekleştirdikleri kodlama projelerini yakından inceleyen grup, Ağrılı öğrencilerin ve öğretmenlerinin kodlama ve bilişim teknolojileri becerisi açısından ‘beklentilerinin çok ötesinde’ bir profil sergilediklerine dikkat çekerek “Türkiye’nin geleceği açısından umutla doldukları” mesajı verdi.
Açılışın gerçekleştirildiği Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi, bilişim, kodlama ve yazılım alanında becerilerini artırmak ve ilerleyen dönemde ‘start-up’ olarak kendi ticari girişimlerini geliştirmek isteyen genç öğrenciler tarafından kullanılacak. Hepsi uzun süre kodlama eğitimi almış eğitmenlerin danışmanlık vereceği Start-Up Cafe’de aynı anda 80 öğrenci ve danışman öğretmen çalışabilecek. KodlAAğrı Merkezi ise projenin merkezi olarak hizmet verecek.
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Porsche, 911 hibrit prototiplerinin ağır olmasından hiç mutlu değil
Porsche 911‘in şu anki nesli 992‘nin hibrit aktarma organlarıyla uyumlu olduğu artık bir sır değil. Ancak Stuttgart’lı yöneticiler, bu aracı mümkün olan en iyi haliyle, alıcılara sunmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
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Top Gear‘a konuşan Porsche yönetim kurulu üyesi Michael Steiner, şu an ki 911 platformunun hibrit için hazır olduğunu bildiklerini fakat prototip sonuçlarından henüz memnun olmadıklarını söyledi.
“Prototiplerimiz hazır fakat hala fazla kiloları var ve bu hiç hoş değil.” diyen Steiner, “İki kapılı ciddi bir spor araba için ekstra batarya ağırlığı, bugünlerde Porsche gibi bir markayı memnun edecek bir durum olamaz.” şeklinde ekledi.
Steiner, şu andaki tek çözümün ya iyi bir elektrik menzili ya da oldukça güçlü bir performans sunabilecek seçenekleri değerlendirmek olduğunu fakat hangi fikir ışığında çalışacaklarına henüz karar veremediklerini söyledi.
Porsche 911 Ürün Hattı‘nın patronu Frank Walliser, 911 hibritiyle uğraştıkları konularda daha detaylı bilgiler verdi. “911’in elektrifikasyonu çok zor bir iş. Aracın tarihini, 2+2 oturma düzenini, büyük bagajı ve arkadaki motoru hesaba katarsak, 911’in karakterini ve şeklini yok etmeden elektrifikasyona uygun hale getirmek gerçekten büyük bir bilmece.” şeklinde açıklamada bulundu.
Walliser, “Sahip olduğumuz hiçbir fikir gerçekten ikna edici değil. On yıl önce 918 Spyder‘ın sunumunu yaptık; yepyeni bir arabaya hibrit eklemek, 911’e eklemeye göre daha kolay. Fakat önceden tamamlanmış bir arabanın içine fazladan 100 kg daha koymaya hazır değilim.” diye ekledi.
Bu haftanın başlarında Porsche CEO‘su Oliver Blume, tamamen elektrikli bir 911 planlamadıklarını açıkladı. Walliser de aynı şekilde patronunun, pille çalışan bir 911’e dair yorumlarını şu şekilde destekledi:“Tamamen elektrikli hale getireceğimiz son araba ve belki de elektrikli hale getirilecek tüm arabaların sonuncusu 911 olacak. Eğer yapabilirsek, 2030’dan önce olmayacak. Asıl soru ise altı silindir sesi ve manuel şanzımanı için bindiğimiz bir arabada, elektrikli aktarma sistemleri nasıl çalışabilir?”
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Wi-Fi 6 nedir ve avantajları nelerdir
Bu yazımızda Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar nelerdir; Wi-Fi 6 bize ne gibi yenilikler sunuyor; çalışma mantığı nedir gibi sorulara yanıtlar vereceğiz. Meraklılar için, teknik içerikleri, daha kolay anlaşılabilmesi adına olabildiğince basit bir yolla anlatmaya çalışacağız.
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Wi-Fi 6 nedir?
Bir süredir adını sıkça duymaya başladığımız Wi-Fi 6 yeni bir “kablosuz bağlantı” standardı. Örnek olarak aklınıza 5G de gelebilir fakat karışıklık olmaması adına belirtelim; 5G, kablosuz bağlantı standardından ziyade, mobil cihaz ve operatör arasındaki bir “mobil bağlantı” standardı. Wi-Fi 5 günümüzde yaygın olarak kullanılıyor; Wi-Fi 6 ise hızla gelişen teknoloji sektöründe; internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yükselen bant genişlikleri ve azalan stabilizasyona; Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi. Tekrardan hatırlatalım W-Fi 6 ve 5 şeklinde yapılan isimlendirme bu standartların son kullanıcı bazında kolay tanımlanabilmesi için yapılan isimlendirmeler; Wi-Fi 5’in gerçek adı 802.11 AC olmakla beraber Wi-Fi 6’nın gerçek adı 802.11 AX.
Wi-Fi 6 ne kadar hızlı?
Wi-Fi 5 üzerinden kurulan bir bağlantı 3.5 Gbps hıza kadar destek sunabilirken; Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantı 9.6 Gbps hıza kadar erişebiliyor. Tabiki bu veriler kağıt üzerindeki teorik veriler. Gerçek hayatta bu hızlara erişmeniz olası değil ama bu verilerden görebildiğimiz kadarıyla Wi-Fi 6 teknolojisi Wi-Fi 5’ten 2.7 kata kadar daha hızlı bağlantı sunabiliyor.
Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar neler
Elbette iki teknoloji arasındaki tek fark sundukları hız değil. Wi-Fi 6 daha çok cihazı, aynı anda, daha stabil ve daha hızlı bir şekilde internete bağlı tutabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6’nın bant genişliği 5’ten dört kat daha fazla. Böylece aynı anda daha çok cihaz internete bağlandığında Wi-Fi 6 bu yükü kaldırabiliyor ve yavaşlamalar yaşanmıyor. Bunu çift yönlü bir yol ve bu yolda gidip gelen kamyonlar gibi düşünebilirsiniz. Wi-Fi 6 dört şeride sahipken Wi-Fi 5 sadece bir şeride sahip. Bu sayede Wi-Fi 6’da aynı anda dört kamyon karşıya yük taşıyabiliyorken; Wi-Fi 5’te sadece bir kamyon yük taşıyabiliyor.
Güvenlik konusunda ise, arttırılan güvenlik protokolleri ile ve WPA 2’den, WPA 3’e geçişle beraber; modeminize dışarıdan yapılabilecek yetkisiz erişim girişimleri zorlaşacak.
Bir diğer önemli nokta ise güç tüketimi. Wi-Fi 6 üzerinden gerçekleştirilecek bağlantılarda cihazlar daha az enerji harcayarak birbirleriyle bağlantı kurabilecek. Bu da modeminizin daha az elektrik tüketimi yapması ve telefonunuzun şarjının daha geç bitmesi gibi avantajları beraberinde getirecek.
Wi-Fi 6 teknolojisini kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor
Cevap oldukça basit. Tıpkı Bluetooth teknolojisinde olduğu gibi; modeminizin ve cihazınızın Wi-Fi 6 destekli olması bunun için yeterli. Bunu anlayabilmeniz için şu logoyu görmeniz yeterli olacaktır.
Bunun yanı sıra Wi-Fi 6 destekleyen cihazlardan bazıları:
- iPhone 11 serisi
- Samsung Galaxy 10 serisi
- Samsung Galaxy S20 serisi
- Samsung Galaxy Note 10 serisi
- Xiaomi Mi 10 serisi
- Black Shark 3 serisi
Tekrar hatırlatalım bu cihazlara sahip olmanız Wi-Fi 6 kullanabilmek için yeterli değil; aynı zamanda modeminizin de Wi-Fi 6 destekli olması lazım.
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2020 Toyota GR Yaris, Avrupa’da satılmaya başlanacak!
Toyota, yeni hot-hatch modeli GR Yaris için Avrupa‘da ön siparişleri almaya başladı. Fakat araç, pek de ucuz olmayacak fiyatlarla alıcılarının karşısında olacak.
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İlgili müşteriler bulundukları ülkelerin, Toyota‘ya ait yerel resmi web sitesi üzerinden ön sipariş kaydı yaptırabilecekler. Fiyatlara gelecek olursak, örneğin Almanya‘yı ele alalım. Fiyatlar 33 bin 200 € gibi bir seviyeden başlıyor. Bu da demek oluyor ki Almanya‘da satılan Renault Megane RS‘ten 2 bin € ve yeni BMW 3 serisinden ise yaklaşık 3 bin € kadar daha ucuz. Bu fiyatları göz önünde bulundurursak, 2020 GR Yaris’in ne denli pahalı olduğunu anlaşılıyor.
Ralli DNA’sından ilham alarak geliştirilen 2020 GR Yaris, turboşarjlı 1.6 litrelik 3 silindirli motora sahip. 261 beygir güç ve 360 Nm torku, 6 ileri manuel şanzımanla dört tekerleğine birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 5.5 saniyenin altında tamamlayabilen aracın maksimum hızı ise 230 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
2020 GR Yaris’in Japonya versiyonu ise biraz daha güçlü. Temelde Avrupa versiyonuyla aynı motoru kullansa da, ufak tefek iyileştirmeler sunuyor. Bu aracın performans değerleri ise 268 beygir güç ve 370 Nm tork şeklinde açıklandı.