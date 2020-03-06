Ağrı, “Anadolu’nun Bilişim Merkezi” olmaya aday

Ağrı Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğrenim yılında başlatılan ve bugüne kadar 165 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin kodlama eğitimi almasının sağlandığı “KodlAAğrı Projesi”nin ikinci aşaması başladı.

Kişi başına düşen gelir sıralamasında alt sıralarda yer alan Ağrı’yı “Anadolu’nun bilişim merkezi” yapmayı ve böylece şehrin ekonomik kalkınmasına sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan ikinci aşamanın yol haritasını belirlemek üzere ülke çapından uzmanların katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yerleşik teknoloji şirketlerinden ve STK’lardan uzmanlar, eğitimciler ve medya mensuplarından oluşan 28 kişilik grup, Digit4Turkey Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy’un yönettiği iki günlük KodlAAğrı Çalıştayı kapsamında, Ağrı’da verilen kodlama eğitimlerini yerinde görerek öğrencilerle buluştu; projenin şehre orta ve uzun vadede ekonomik anlamda dönüşlerinin nasıl sağlanabileceğini tartıştı.

Projeyi 2017 yılında hayata geçiren Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, hayallerini hangi meslek süslerse süslesin tüm Ağrılı öğrencilere ‘kodlama ve bilişim gibi’ coğrafyadan bağımsız bir alanda yetkinlik kazandırmayı ve “Ağrı’da sizler için gelecek var” mesajı vermeye çalıştıklarını vurguladı.

2017-2018 yılı Kasım ayında il genelinde 4 okulda 75 bilgisayarla başlatılan KodlAAğrı projesi başlangıçta yalnızca 5. ve 6. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verilmesini amaçlıyordu. Bunun için öncelikle öğretmenlere Türkiye çapında konunun uzmanlarından kodlama eğitimleri aldırıldı. Hızla yaygınlaşan projede daha ilk yılın sonunda hedef 4’e katlanarak tam 20 bin öğrenciye kodlama eğitimi verilmesi sağlandı. Projenin başlamasından sonraki üçüncü öğretim yılı olan 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla kodlama eğitim anaokulları da dahil olmak üzere il ve ilçelerdeki tüm okullara yaygınlaştırıldı ve 165 bin öğrenciye farklı seviyelerde kodlama eğitimleri verildi.

‘ Robotik Kodlama’ Ağrı’da öğrencilerin rutin hayatında yer alıyor

Yalnızca temel kodlama eğitimi almakla kalmayan öğrenciler algoritma oluşturma ve kodlama konusunda belli bir seviyeye ulaştıktan sonra “Scratch” programı üzerinden programlama öğrenmeye devam etti. Bir sonraki aşamaya geçen öğrenciler ise arduino ile ‘Robotik kodlama yapmaya başladı. Bu aşamada öğrenciler basit düzeyde devre oluşturma ve programlamadan başlayarak yetenek ve imkânları doğrultusunda kendi tasarladıkları akıllı teknolojileri kendilerinin programlayabilmesi noktasına ulaştı. Bugün ildeki birçok okulda binlerce öğrenci robotik kodlamayı rahatça kullanabilir seviyeye gelmiş durumda.

“ Kodlama bizim eğitimdeki amiral gemimiz”

Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, şehrin geleceğine yön vermek adına öğrencilerin bilişim kabiliyetlerini geliştirecek eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Kodlama eğitiminin ‘donanımlı insan yetiştirmeye’ dair çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Vali Elban, “Kodlama bizim eğitim alanındaki amiral gemimiz. Eğer bu hikaye Ağrı’da başarılı olursa, diğer illerde de başarılı olup olmayacağı hiç tartışılmayacak bile.

Örneğin, diğer illerde ‘biz de çok rahat gerçekleştiririz’ diye algılanacak. Biz de bunu istiyoruz. Sadece Ağrı’ya değil, ülkemize, tüm insanlığa katkı sağlayalım istiyoruz. Başka alanlarda gelişmiş ülkeleri yakalamamız biraz uzun sürebilir ama doğru aksiyonları almamız durumunda bilişim teknolojileri alanında onları yakalayabileceğimizi, hatta geçebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştay Türk bilişim, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi

26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan KodlAAğrı Çalıştayı’na, aralarında Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül KAMALI, Habitat Derneği Başkanı Sezai HAZIR, Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma Grubu Başkanı Melih AŞICI, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabri ERDEM, Türkiye Bilişim Medyası Derneği Başkan Yardımcısı Cem KIVIRCIK, BT Haber dergisi Yayın Koordinatörü Ayhan SEVGİ, Fortune Türkiye dergisi Teknoloji Editörü Kerem ÖZDEMİR ile Turkcell, Türk Telekom, Makers Türkiye, Galata Business Angels, ING Türkiye, Sunny Elektronik, Can Holding, Süper Grup, Kızcode şirketlerinin yöneticileri ve bağımsız danışmanlar katıldı.

Ağrılı öğrenciler umut verdi

Çalıştay kapsamında iki ayrı okulu ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM’i ziyaret eden KodlAAğrı Çalıştay katılımcıları, ayrıca Ağrı Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi’nin açılışına da katıldı. Ziyaret ettikleri tüm merkezlerde öğrencilerle birebir görüşme ve sohbet etme fırsatı bulan, ayrıca gerçekleştirdikleri kodlama projelerini yakından inceleyen grup, Ağrılı öğrencilerin ve öğretmenlerinin kodlama ve bilişim teknolojileri becerisi açısından ‘beklentilerinin çok ötesinde’ bir profil sergilediklerine dikkat çekerek “Türkiye’nin geleceği açısından umutla doldukları” mesajı verdi.

Açılışın gerçekleştirildiği Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi, bilişim, kodlama ve yazılım alanında becerilerini artırmak ve ilerleyen dönemde ‘start-up’ olarak kendi ticari girişimlerini geliştirmek isteyen genç öğrenciler tarafından kullanılacak. Hepsi uzun süre kodlama eğitimi almış eğitmenlerin danışmanlık vereceği Start-Up Cafe’de aynı anda 80 öğrenci ve danışman öğretmen çalışabilecek. KodlAAğrı Merkezi ise projenin merkezi olarak hizmet verecek.