Knights of the Frozen Throne Yayımlandı

Popüler dijital kart oyunu Hearthstone’un en yeni genişleme paketi Knights of the Frozen Throne bugün itibariyle yayınlandı. Yeni paket yeni mekanikler ve Warcraft dünyasından tanıdık karakterleri Hearthstone ile buluşturuyor.

Blizzard tarafından 20 yılı aşkın süredir Warcraft oyun serilerinin hikayesini dayandıran kurgu dünyasına farklı bir bakış açısı getiren ve oyunculara eğlenceli ve dinamik bir kart oyunu olarak eğlence sunan Hearthstone ile oyuncular yeni genişleme paketi Knights of the Frozen Throne ile 11 Ağustos sabahı buluştu. Her sınıf için alternatif kahramanlar sunan yeni paket ile toplamda 135 yeni kartı oyuna sokuyor.

Alternatif kahramanlar

Warcraft’ın resmi hikâyesinin dışına çıkarak oyuncuları Northrend’e, Lich King’in mekânına götüren Knights of the Frozen Throne, Lich King’in etkisi altına giren sınıf kahramanlarının (class hero) yeni hallerini de sunuyor. Oyun içinde belirli bir mana karşılığı size 5 zırh, yeni özellikler ve kahraman yeteneği (hero power) veren bu kartlar mücadeleci oyunda ne kadar kendilerini gösterir şu an bilemiyoruz fakat oyuna farklı bir açıdan baktıracağı kesin.

An Karanir Thanagor!

Bu genişleme paketiyle birlikte Lich King de kendisini gösterdi. 8 manaya 8/8 Taunt özellikli bir karakter olmasının yanı sıra her turun sonunda kendisine has kartlardan bir tanesini elinize getiriyor. Bunların arasında öldüğünde bunun tarafından öldürülen tüm karakterleri oyuna getiren Frostmourne da var.

Tüm kart listesine ulaşmak için Blizzard’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

DİKKAT HABERİN BU BÖLÜMÜNDEN SONRAKİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİNDE SPOILER RİSKİ BULUNMAKTADIR!!!