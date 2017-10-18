Ekim 1987’de kurulan ve Dünyanın en büyük üçüncü parti bellek üreticisi konumunda olan Kingston Technology 30.yılını kutluyor.



Bellek depolama ürünleri ve teknoloji çözümleri alanında bir dünya lideri ve yenilikçi bir donanım sağlayıcısı olan Kingston Technology, kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Kingston 17 Ekim 1987’de, CEO John Tu ve COO David Sun tarafından kuruldu.

Şirket, yarı iletken işinde olmayan üreticiler arasında en büyük DRAM modülü sağlayıcısı ve lider bir Flash bellek ürünü üreticisi olmaya devam ediyor. Özellikle SSD konusunda öne çıkan şirket, halihazırdaki sistemlerini yükseltmek isteyen tüketiciler kadar şirketler için de öncelikli bir tercih haline geldi.

SSD’leri istemci bilgisayarlar ve veri merkezleri için sabit sürücülerin geleceği olarak gören şirket, 2009 yılında SSD ürünleri sunmaya başladı ve Kingston geçtiğimiz yıl analist şirketi Forward Insights tarafından kanaldaki en büyük ikinci SSD sağlayıcısı olarak gösterildi.

Şirket, akıllı telefonlara, tabletlere, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına ve giyilebilir teknolojilere olan talebin büyüyüşünü de gözden kaçırmadı. 2010 yılında, daha hafif ve ince cihazlar için bellek ürünleri üreten (KIS) şirketini kurdu. KSI bugün akıllı telefon üreticileri için gömülü çözümler üretiyor.

Şirketin ürün portföyü son yıllarda oyunculara hitap eden HyperX markası aracılığıyla genişleyerek, kulaklıklar, klavyeler, mouse’lar ve mouse pad’ler gibi ürünler de içermeye başladı ve bu yenilikçi ürünler de profesyonel oyuncular ve sporcular arasında hızlıca beğeni kazanarak kabul gördü. HyperX’in 1 milyonuncu oyuncu kulaklığının sevkiyatını gerçekleştirmesi sadece 2 yıl aldı.

Şirket CEO’u John Tu, “David (Sun) ve ben 30 yıl önce bu küçük şirketi kurarken parasızdık” ifadelerini kullandı. Tu, “İşin sonu nereye varacak bilmiyorduk ama bizi seven ve yardımcı olan insanlar sayesinde başarılı bir şirket kurduk. Ofise geldiğim her gün kendimi şanslı hissediyorum.” açıklamasında bulundu.

Kingston COO’su ve kurucu ortağı David Sun ise, “Şirket olarak başarılı olmamızın neden çalışanlarımızın alın teri ve birbirimize duyduğumuz saygıdır. John (Tu) ve ben bu şirketi kurduğumuzda, burada çalışan herkesin kendisini bir ailenin parçası gibi hissetmesini istedik. Otuz yıldır felsefemiz şu oldu: ‘Çalışanlarımıza ve bayilerimize iyi bakarsak, onlar da müşterilerimize iyi bakacaktır’. Bu hiç değişmedi ve Kingston’un her başarısının arkasında bir aile olmak oldu.”