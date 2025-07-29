Kimlik güvenliği lideri CyberArk’ın tüm çözümleri, Redington Türkiye güvencesi ve iş ortakları ağıyla son kullanıcılara sunulacak

Bilişim ekosisteminin yeni nesil dijital teknoloji distribütörü Redington, bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası markalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Kimlik güvenliği konusunda başarısı kanıtlanmış global markalardan CyberArk ile iş birliğine imza atan Redington, CyberArk’ın kimlik güvenliği ve ayrıcalıklı erişim yönetimi alanındaki tüm ürünlerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Katmanlı analiz ve çözüm yeteneği

CyberArk ürünleri, özellikle ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) alanındaki derin uzmanlığı ve liderliğiyle öne çıkıyor. Sadece erişimi kontrol etmekle kalmayan CyberArk; güçlü kimlik doğrulama, oturumların güvenli şekilde yönetilmesi, kullanıcı aktivitelerinin sürekli izlenmesi ve gelişmiş tehdit analizi gibi çok katmanlı güvenlik özellikleri sunarak, şirketlerin en kritik varlıklarını etkin bir şekilde koruyor.

Zero Trust ve Least Privilege yaklaşımlarını entegre biçimde sunan CyberArk, kimlik yönetiminde proaktif bir koruma sağlıyor. Bulut tabanlı, hibrit ve on-premise ortamlarda esnek şekilde konumlandırılabilen CyberArk çözümleri; hızlı ölçeklenebilirlik, uyumluluk kolaylığı ve yüksek düzeyde görünürlük avantajı ile başta finansal hizmetler olmak üzere Türkiye’nin önde gelen firmalarının dijital güvenlik mimarisini güçlendirmelerini sağlıyor.

CyberArk, giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dijital dünyada kurumların makine kimliklerini ve kurumda kullanilan sertifikaları güvence altına almalarına yönelik güçlü bir güvenlik altyapısı oluşturmalarını ve Makine Kimlik Guvenligi konusunda platform bagimsiz tümleşik çözüm sağlamaktadır. Bu kapsamda platform bağımsız sıkı erişim kontrollerinin uygulanması, gerçek zamanlı izleme sistemlerinin entegrasyonu ve kurum stratejilerinin mevzuatlarla uyumlu şekilde yapılandırılması gibi kritik alanlarda Türkiye organizasyonunda yer alan ve alanında uzman teknik kadrosu, iş geliştirme ve satış organizasyonu ile kurumların ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilmektedir.

Redington Türkiye, CyberArk’ın bu yenilikçi ve kapsamlı güvenlik çözümlerini iş ortakları ağı ile kurumlarla buluşturacak ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ayrıcalıklı erişim yönetimi süreçlerini daha güvenli, sürdürülebilir ve yönetilebilir hâle getirmelerine katkı sağlayacak.

Güvenlikte bütünsel bir güce kavuştuk

Son kullanıcılara, iş ortakları aracılığıyla uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda eşlik etme ve, şirketlerin siber güvenlik yetkinliklerini artırmayı odaklarına aldıklarını belirten Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir, “CyberArk, kendi alanının en önemli ve öncü markaları arasında bulunuyor. Dolayısıyla Redington olarak ürün portföyümüze global ölçekte güçlü ve rekabetçi bir siber güvenlik markasını eklediğimiz için çok mutluyuz. Bu sayede kurumsal müşteriler için daha kapsamlı güvenlik çözümleri sunma noktasında daha bütünsel bir güce kavuştuk” ifadelerini kullandı.

CyberArk AVP Channel EMEA, Shaun Larvin: “Redington gibi bölgedeki güçlü ve güvenilir bir distribütörle çalışmak, CyberArk’ın Türkiye pazarındaki büyüme stratejisi için çok önemli. Redington’un geniş iş ortağı ve derin sektör bilgi ve danışmanlığı sayesinde, son kullanıcılara kimlik güvenliği alanında en ileri teknolojileri ve çözümleri hızlı ve etkin şekilde ulaştıracağız. Bu iş birliği, siber güvenlikte lider konumumuzu daha da pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.