Kickstarter Partneri Yayın Şirketi Huzza’yı Satın Aldığını Açıkladı

Kickstarter bir süredir birlikte çalıştıkları Kanada, Vancouver merkezli video yayın şirketi Huzza’yı satın aldığını açıkladı.

Kickstarter Live projesi Huzza ile birlikte yayına geçmişti. Bu projede sitede kampanya başlatan proje sahipleri canlı yayın yapabiliyor, projelerini anlatıyor ve potansiyel müşterilerin sorularını cevaplıyordu. Bir çok kullanıcı ürününü tanıtmak için bu platformu tercih ediyordu.

Proje o kadar tutuldu ki şirket platformu kendi sitesine entegre etmişti. Anlaşmalar henüz tamamlanmadı ancak büyük bir ihtimalle sona varıldı. Yapılan açıklamaya göre canlı yayın özelliğini kullanan kampanyalar diğer kampanyalara göre %78 daha başarılı oluyor.

Kullanıcılar anlık olarak soru sorabildikleri ve canlı yayınını izledikleri kampanyalara daha çok güven duyuyor. Şirket Kanada, Vancouver’daki yeni ofisinden gelecek haftalarca bazı geliştirmelerin yer alacağını duyurdu. Huzza’nın ofisi Kickstarter’ın Amerika dışındaki ilk uluslararası ofisi oldu. Ay sonunda Huzza servislerini kapatacak ve sadece Kickstarter Live’a ağırlık verecek.

Platformda kampanyalara son derece önem veriliyor ve dolandırıcılara ya da hassas durumlara kesinlikle izin verilmiyor. Geçtiğimiz günlerde platformda yer alan bir proje yasaklandı. Adoptly adı verilen kampanya Tinder’ın çocuk evlat edinme versiyonuydu. Sanat projesi olarak platformda yer alan bu proje anında yasaklandı.