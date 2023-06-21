Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızın daha da parçası haline geliyor. VW, Renault, Opel, Mercedes, BMW, Volvo gibi isimlerini yollarda görmeye alıştığımız firmalar artık içten yanmalı motorlu otomobiller yerine hibrit veya tam elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyorlar. Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün daha da büyürken firmalar bu pazarda geri kalmak istemiyorlar. Bu bağlamda Kia’nın yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Detaylara bakalım.

Kia’nın üzerinde çalıştığı yeni elektrikli otomobil Kia Stinger’ın yerine gelecek gibi duruyor. Otomobil orta boy sedan bir otomobil olacak. Kod adı ise GT1.

*Kia EV6

Söylentilere ve sızıntılara göre GT1 kod adlı yeni elektrikli Kia tek ve çift motor olmak üzere iki farklı varyasyona sahip olacak. Her iki varyantta da 113,2 kWh büyüklüğünde bir batarya bulunacak. Bu batarya ile elektrikli Kia’nın 800 kilometrelik bir menzile sahip olması bekleniyor. En güçlü versiyonunun 603 HP güce sahip olacağı ön görülüyor. Eğer böyle olursa GT1 kod adlı yeni Kia, Kia’nın en güçlü otomobili olacak.

Akıllı telefonlar hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı zaman yanlış hamleler yaparak batan Nokia’yı hatırlarsınız. Şimdi de benzer bir durum elektrikli otomobil pazarı için mevcut. Pazar her geçen gün daha da büyüyor. Sonlarının Nokia gibi olmasını istemeyen otomobil şirketleri elektrikli otomobil pazarına daha da önem veriyorlar.