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Operatör Sohbetleri

Kerem, Vodafone’a geçti (CANLI HIZ TESTİ)

Geçen yıl tam da bu zaman Vodafone’dan Turkcell’e geçen Kerem, şimdi eski operatörüne geri döndü.
Bu videoda bu geçişin sebeplerini konuştuk ve canlı canlı bir hız testi yaptık.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Operatör Sohbetleri

TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)

15 Ocak 2020

Yazan:

TurkNet

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ömer Faruk Tokdemir oldu. Bir TurkNet müşterisi olan Ömer Faruk Bey, internet problemi ile karşılaştığında müşteri hizmetlerinden destek alamadığından şikayetçi. Bu videoda, Ömer Faruk beyin yaşadığı deneyimi dinliyoruz.

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Operatör Sohbetleri

Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell’e geçer? (Operator Sohbetleri)

7 Kasım 2019

Yazan:

Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell'e geçer? (Operator Sohbetleri)

Red 15 tarifesiyle Vodafone ile oldukça memnun olan Ferhat Ak’ın Turkcell’e ikna olma ve geçiş sürecini izliyoruz.

İlk olarak Vodafone Freezone, ardından Red 15 tarifesine geçen ve tarife ücretinden indirim dahi alan Ferhat, babasına gelen Turkcell saha ekibinden aldığı yeni tarife teklifi ile Turkcell’e geçti. Bu tarifenin detayları, fiyatı ve her iki operatör için Ferhat’ın düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

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İyi seyirler…

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Operatör Sohbetleri

Turkcell bu hukuksuzluğa dur de! (Operatör Sohbetleri)

23 Eylül 2019

Yazan:

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu, Turkcell operatöründe ödenmemiş fatura nedeniyle bazı şeyler yaşayan Cem Kıvırcık oldu. Bakalım Cem Bey, konuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

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