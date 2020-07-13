Operatör Sohbetleri
Kerem, Vodafone’a geçti (CANLI HIZ TESTİ)
Operatör Sohbetleri
TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)
Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ömer Faruk Tokdemir oldu. Bir TurkNet müşterisi olan Ömer Faruk Bey, internet problemi ile karşılaştığında müşteri hizmetlerinden destek alamadığından şikayetçi. Bu videoda, Ömer Faruk beyin yaşadığı deneyimi dinliyoruz.
Operatör Sohbetleri
Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell’e geçer? (Operator Sohbetleri)
Red 15 tarifesiyle Vodafone ile oldukça memnun olan Ferhat Ak’ın Turkcell’e ikna olma ve geçiş sürecini izliyoruz.
İlk olarak Vodafone Freezone, ardından Red 15 tarifesine geçen ve tarife ücretinden indirim dahi alan Ferhat, babasına gelen Turkcell saha ekibinden aldığı yeni tarife teklifi ile Turkcell’e geçti. Bu tarifenin detayları, fiyatı ve her iki operatör için Ferhat’ın düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Operatör Sohbetleri
Turkcell bu hukuksuzluğa dur de! (Operatör Sohbetleri)
Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu, Turkcell operatöründe ödenmemiş fatura nedeniyle bazı şeyler yaşayan Cem Kıvırcık oldu. Bakalım Cem Bey, konuyla ilgili bizlere neler anlatacak?