Kerem, Vodafone’a geçti (CANLI HIZ TESTİ)

Red 15 tarifesiyle Vodafone ile oldukça memnun olan Ferhat Ak’ın Turkcell’e ikna olma ve geçiş sürecini izliyoruz.

İlk olarak Vodafone Freezone, ardından Red 15 tarifesine geçen ve tarife ücretinden indirim dahi alan Ferhat, babasına gelen Turkcell saha ekibinden aldığı yeni tarife teklifi ile Turkcell’e geçti. Bu tarifenin detayları, fiyatı ve her iki operatör için Ferhat’ın düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

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İyi seyirler…