6 Şubat tarihinde yaşadığımız elim deprem faciasından dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.
6 Şubat tarihinde Pazarcık/ Kahramanmaraş depreminden sonra ülke genelinde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları hissedilirken bazıları hissedilmiyor. Bugün ise Kayseri’de üç yeni deprem oldu.
Depremlerden ilki 14:47:26’da Saraycık-İncesu/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte gerçekleşti.
#DEPREM
SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) https://t.co/QlBS18MogV
07.03.2023, 14:47:26 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2023
Depremlerden ikinci ise 14:53:37’de Saraycık-İncesu/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 4.2 büyüklükte oldu.
#DEPREM
SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) https://t.co/KMoZRLbT8n
07.03.2023, 14:53:37 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2023
Depremlerden üçüncü ve sonuncusu ise 15:15:54’te Karpuzsekisi-Hacılar/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 3.8 büyüklükte oldu.
#DEPREM
KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) https://t.co/7xWz3v7oUC
07.03.2023, 15:15:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2023
Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.