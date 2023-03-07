6 Şubat tarihinde yaşadığımız elim deprem faciasından dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat tarihinde Pazarcık/ Kahramanmaraş depreminden sonra ülke genelinde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları hissedilirken bazıları hissedilmiyor. Bugün ise Kayseri’de üç yeni deprem oldu.

Depremlerden ilki 14:47:26’da Saraycık-İncesu/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte gerçekleşti.

Depremlerden ikinci ise 14:53:37’de Saraycık-İncesu/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 4.2 büyüklükte oldu.

Depremlerden üçüncü ve sonuncusu ise 15:15:54’te Karpuzsekisi-Hacılar/ Kayseri merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 5 km derinliğinde ve 3.8 büyüklükte oldu.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.