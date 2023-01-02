Samsung’un Galaxy Fold ile başlatmış olduğu katlanabilir telefon furyası bir heves olarak görülmüştü. Ancak katlanabilir telefonlar piyasaya hızlı bir şekilde diğer firmalar tarafında da sunulunca geleceğin bu yönde şekillenebileceği ortaya çıkmıştı. Digital Supply Chain Consultants’ın (DSCC) tahminine göre, katlanabilir akıllı telefon satışlarında bu yıl keskin bir artış yaşanacak.

En son rapor, Samsung’un 2022’nin 3. çeyreğindeki katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarının beklentiler dahilinde olduğunu gösteriyor. Piyasa, son birkaç ay içinde toplam 5,2 milyon adet katlanabilir telefon ile domine edilecek. Rapora göre, Samsung belirli bir düşüş yaşadı. Ancak 2022’nin 4. çeyreğinde tersine çevirecek. Katlanabilir telefon satışlarının Samsung açısından çeyrek bazında %50 azalması bekleniyor. Şirketin katlanabilir işi 2022’nin ilk ve 2. çeyreğinde daha da azalacak.

Samsung, Amerika’da katlanabilir telefon satışlarında düşüş görecek. Ancak bu segmentteki rekabetten kaynaklanmıyor. Düşüş, yeni iPhone‘ların piyasaya sürülmesinden kaynaklı olacak. Amerika, 2021’de markanın katlanabilir akıllı telefon üretiminin %29’unu oluşturuyordu. Şimdi ise 2022’nin son çeyreğinde sadece %7 seviyesinde kalmış durumda.

Katlanabilir telefon pazarı, 2022’nin 4. çeyreğinde durgunluk yaşamıştı. Ancak işler düzelecek. DSCC, Google gibi yeni girenlerin önümüzdeki yıl piyasayı hareket ettireceğini belirtiyor. OPPO gibi segmentteki diğer markalar Xiaomi, Vivo ve Motorola pazardaki varlıklarını pekiştirecek.

Uluslararası pazarlarda henüz güçlü bir kullanılabilirlik görmüyoruz. Ancak belki de 2023, daha fazla markanın küresel sahneye katılacağı yıl olacak. DSCC katlanabilir Google Pixel hakkında konuşurken hala belirsizliğini koruyan bir telefon olarak bahsetti. Apple’ın da katlanabilir iPad ile ilginç bir politika izlemesi bekleniyor. Bakalım bu yıl nelere gebe olacak?