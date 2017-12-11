Rusya merkezli güvenlik devi Kaspersky, ABD hükümetinin Kaspersky ürünlerini kurumlarında yasaklamasının ardından Washington ofisini kapatma kararı verdi.

Kaspersky anti-virüs, anti-spyware, anti-spam ve anti-intrusion çözümleri sunan ve Dünya çapında bilinen güvenlik firması yaşanılan son olaylar ışığında Washington ofisini kapatmaya karar verdi. Firma hakkında çıkan Rus hükümetine arka kapı sağlama ve veri sızdırma iddiaları sonrası kaçınılmaz son gerçekleşti.

Kaspersky çözümleri ABD kurumlarında yüzde 20’ye yakın kullanım oranına sahipti. Bu karar sonrası sıfıra inerken, firmanın ABD’de yüzde 4 ila 5 oranında gelir kaybedeceği konuşulmakta. Firmanın kurumsal pazara yönelik hizmet veren Washington ofisi bu karar sonrası anlamsız kalınca kapatılmaktan kaçamadı.

Kaynak kodları

Bir ay kadar önce kaynak kodlarını paylaşacağını ve gizleyecek bir şey yok diye belirten Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky, bu adımlarla bir yıla yakın süredir sıkıntı yaratan bu süreci sonlandırmaya uğraşmış olsa da maalesef Kaspersky için durum olabilecek en kötü noktaya geldi.

Ayrıca Kaspersky başkan yardımcısı Anton Shingarev, ABD hükümetine Rus hükümeti ile ilgili herhangi bir bağlarının olmadığını ispata hazır olduğunu belirtiyor. Bu durumu desteklemek içinse Avrupa ve Asya’da bağımsız uzmanların kaynak kodlarını inceleyebileceği, güvenlik kameraları ile donatılmış şeffaflık merkezleri kurmaya devam ediyor.

Shingev: ABD, dedikodular ve tahminleri baz alıyor.

Shingev, Avrupa ve İngiltere’de yetkililer somut delilleri baz alırken ABD’nin dedikodular ve tahminler baz alınarak firma’yı yasakladığını ve bu durumun diğer ülkelerce kullanılarak Kaspersky ürünlerininin yasaklanabileceğini belirtiyor.

LinkedIn bir süre önce Rusya’da yasaklanmış ve bu hareket misilleme olarak yorumlanmıştı. Ancak Kaspersky, ABD’li rakiplerinin Rusya’da yasaklanmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtirken bu durumun rekabete zarar vereceğini söylüyor.