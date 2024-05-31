Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş. ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Koç Okulu’nun gelenekselleşen bahar şenliği SpringFest’in sponsorları arasında yer aldı. 25 Mayıs Cumartesi günü Koç Okulu öğrencileri ve velilerin geniş katılımı ile okulun Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşen SpringFest 24’te İskender Paydaş orkestrası ve Ozan Doğulu muhteşem performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Karting Şampiyonu Milli Sporcumuz İskender Zülfikari ziyareti

Festivalde, TP standı en çok ilgi gören ve ziyaret edilen alanların başında geldi. Karting sporuna 2017 yılında 7.5 yaşındayken başlayan ve piste çıktığı 2021 yılında 30 yarışın tamamını kazanarak Türkiye Mini Karting Kategori Şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz İskender Zülfikari de standın ziyaretçileri arasında yer aldı. 2024 yılındaki yarışlara ara vermeden başarıyla devam eden İskender Zülfikari, SpringFest katılımcıları ile buluştu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivale ve spora destek vermekten dolayı mutluyuz

SpringFest 24’ün sponsorluğunu yapmayı bir sosyal sorumluluk projesi değil doğal görev saydıklarını belirten Türkiye Petrolleri yetkilileri, “SpringFest’24’te sponsor olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Müzik, eğlence ve coşkunun buluştuğu bu festivalde, TP olarak gençliğe, eğitime ve spora verdiğimiz önemi bir kez daha vurguladık. SpringFest’24’te emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu festivalin unutulmaz bir deneyim olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklerde yer almaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Yerli ve milli bir şirket olma bilinciyle TP olarak uluslararası yarışlarda ülkemizin bayrağını başarıyla taşıyan milli karting sporcumuz İskender Zülfikari’ye ve spora destek vermekten mutluyuz. ” ifadelerine yer verdi.