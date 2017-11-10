Karşınızda Galaxy S9 ve Note9’un Yonga Seti: Exynos 9810

Samsung, 2018 yılında Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9’da kullanacağı yonga seti Exynos 9810’u duyurdu.

Samsung’un ABD gibi bölgeler dışında kullandığı kendi yonga seti Exynos’un en yeni ve en güçlü üyesi 9810 ortaya çıktı. 3. jenerasyon Samsung çekirdeklerini kullanan bu çipset, M3 çekirdeğini de kullanıyor olsa da bu arkadaş için yapılan geliştirmeler ise şu an için açıklanmadı.

Mali-G72 grafik işlem birimi ile gelen ve 10nm üretim bandından çıkan Exynos 9810, 1.2 Gbps modeme sahip olacak. Cat 18 6CA kullanan yonga seti, dünyada ilk defa 6 taşıyıcıyı da ortak olarak kullanabilecek. Grafik tarafında %40 gibi bir performans artışından bahsedilirken, aynı zamanda Bitfrost mimarisini de kullandığı belirtiliyor.