Kara Kule’nin TV Serisi ‘Filmde’ Yaşananları Silip Atacak!

Stephen King’in bu yıl yaşadığı tek hayal kırıklığı “Kara Kule” filmi oldu. Ne var ki Stephen King, bu hayal kırıklığını fırsata dönüştürmeye kararlı.

Tüm yaşananlar göz önüne alındığında Stephen King oldukça iyi bir yıl geçirdi. It (O) filmi, +18 filmler baz alındığında sinema tarihinin en çok gişe hasılatı yapımı oldu. Yine Stephen King’in kaleme aldığı ve Netflix’de yayınlanan Gerald’s Game TV serisi de eleştirmenlerden yüzde 90’nın üstünde olumlu not aldı. Senenin tek kara lekesi ise Kara Kule filmi oldu.

Idris Elba’nın efsanevi silahşör Ronald Deschain ve Oscarlı oyuncu Matthew McConaughey’ın Randall Flag rolünü üstlendiği The Dark Tower, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu ve gişe hasılatında da dibi gördü. Bu da Kara Kule serisinin geleceğini tehlikeye attı.

Ancak Stephen King, olumsuzluğu fırsata çevirdi. TV serisi, Hollywood tabiriyle bir “reboot” olacak yani filmde yaşananları tanımayıp, seriyi baştan başlatacak. Gelecekte sinema eserleri de, TV serisindeki ögelerden faydalanacak. Zira TV serisi ve sinema yapımları aynı kurgusal evrende yer alacak.