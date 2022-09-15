Kaliforniya eyaleti, perakende devini platformunda satış yapan şirketlerle kısıtlayıcı anlaşmalar imzalayarak fiyatlarını şişirmekle suçlayarak çarşamba günü Amazon’a dava açtı.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı bir soruşturmanın, Amazon’un çevrimiçi pazarını kullanan satıcıların Amazon ile yaptıkları anlaşmalar olmasa bile fiyatlarını düşüreceğini tespit ettiğini söyledi. Sonuç olarak, devletin tüketicilerinin yıllardır fazla ödeme yaptığını söyledi.

Bonta, çarşamba günü planlanan bir basın toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Bugünün adaletiyle birlikte savaşıyoruz. Amazon’un Kaliforniya tüketicileri, küçük işletme sahipleri ve adil ve rekabetçi bir ekonomi pahasına piyasayı kendi iradesine göre bükmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Amazon temsilcileri, dava hakkında yorum yapma talebine yanıt vermedi. Şirket, benzer davalarda anti tröst yasalarını ihlal ettiğini reddetti.

Dava, büyüklükleri nedeniyle ülke genelinde adliyelerde, düzenleyici ofislerde ve yasama odalarında yoğun bir inceleme altında olan en büyük ABD teknoloji şirketlerine yönelik eleştirileri artırıyor.

Sorun, bir alıcının veya Amazon gibi bir platformun bir tedarikçiyle mevcut en düşük fiyatı almak için bir anlaşma yaptığı, “en çok tercih edilen ülke” fiyatlandırma modelleri olarak bilinen şey.

Yıllar önce, Avrupalı düzenleyiciler ve ABD’li yasa koyucular, Amazon’u bu tür anlaşmaları kullanmakla eleştirdiler ve tedarikçilerin başka yerlerde fiyatları düşürmelerini caydırıcı bir etki yarattıklarını söyledi. Ve 2019’da Amazon, satıcılara kendi fiyatlarını belirleme sorumluluğunu verdiğini söylediği farklı bir fiyatlandırma modeli lehine anlaşmaları terk etti.

Ancak Bonta, Amazon’un hala daha yüksek fiyatlara yol açan anlaşmalar yaptığını söyledi. Dava, bir eyalet mahkemesinden Amazon’u rekabete aykırı sözleşmelerden men etmesini, bir gözlemci atamasını ve tazminat ve cezalar vermesini istiyor.

Dava, “büyük bir tüketici elektroniği cihazı tedarikçisinin” bir Amazon rakibi aracılığıyla indirim sunmaya çalıştığı iddia edilen bir örneği anlatıyor. Amazon, davaya göre Amazon’un üzerinde anlaşılan kar marjını korumak için tedarikçiden 100.000 dolarlık bir ödeme talep etti. Takım, deneyimin ileriye dönük olarak tedarikçinin “ürün indirimleri sunma iştahını” azalttığını söylüyor.

Amazon’un fiyatlandırma politikası

Amazon’un fiyatlandırma politikalarıyla ilgili benzer davalar son yıllarda karışık sonuçlar verdi. Geçen yıl bir yargıç, Columbia Bölgesi için Amazon’un fiyatlandırma sistemi üzerine açtığı bir davayı reddetti ve davanın makul olması için yeterli gerçek ayrıntıya sahip olmadığına karar verdi. Karar temyizde.

Ancak mart ayında, Seattle’daki bir federal yargıç, bir grup tüketicinin, benzer iddialarda bulunan ayrı bir dava ile devam edebileceğine karar verdi. Tüketiciler, davalarının toplu dava olarak tanınmasını istiyor.

Çarşamba günü açılan Kaliforniya davası, federal yasalardan veya Washington, D.C.’dekilerden daha kapsamlı olan ve “haksız rekabet” konusunda geniş bir yasak içeren eyalet yasalarına dayanması nedeniyle farklı.

Kaliforniya yasaları, diğer şirketler arasında Apple’ı da etkiledi. Geçen yıl, bir federal yargıç, Epic Games’in Apple’a karşı getirdiği federal anti tröst iddialarını reddetti, ancak Kaliforniya yasalarına göre bir iddianın ilerlemesine izin verdi.