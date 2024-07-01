70 yılı aşkın süredir kilit ve güvenlik teknolojileri alanında öncü olan Kale Kilit, Ar-Ge ve inovasyon ekibinin yoğun çalışmaları sonucu geliştirdiği bu ürünle ahşap kapıların güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Özellikle dekorasyon ve hijyen açısından tercih edilen ahşap kapılar için, geleneksel kilit sistemlerinden daha etkili koruma sağlayacak bir kilit sistemi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Kale Kilit ve uzun süreli laboratuvar ve saha çalışmaları sonucunda Silindir Gömme Kilit – 356 Multi ürününü geliştirdi.

Güvenliği en üst seviyeye taşıyor

Ürün multisistem özelliği sayesinde merkezi kilitlemeyi sağlarken, ana kilitten de kolayca açma kapama işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda ana kilit, üst emniyet kilidi ve alt emniyet kilidi özellikleriyle birlikte ahşap kapı, bir çelik kapının olabileceği kadar yüksek standartta kilit güvenliğine sahip oluyor. Böylece ahşap kapılarda kullanılan ve multisisteme göre daha kolay aşılabilen monoblok tasarıma göre çok daha fazla güvenlik sağlanıyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip ürün, farklı renk seçenekli kilit aynaları ile kapılarda oldukça şık duruyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli kilit üreticilerinden olan Kale Kilit, Silindir Gömme Kilit – 356 Multi ile hem iç piyasada hem de yakın coğrafyada kalite ve güven algısını kuvvetlendirerek yoluna devam ediyor. Ahşap kapının şıklığını güvenle birleştirmek isteyenler, bu kilit sistemi ile yılın 365 günü huzur içinde yaşayacaklar.