Türkiye’nin ve dünyanın kapı uzmanı Kale Kilit ‘Prestij’, ‘Modern’, ‘Klasik’, ‘Proje’, ‘6. Seviye Çelik’ ve ‘Dinamik Kapı’ serileriyle hem kentsel dönüşüm ile inşaat sektörünün hem de tadilatlarla kapısını yenilemek isteyenlerin bir numaralı tercihi konumunda bulunuyor. Bu ilginin arkasında ise Kale Kilit’in 70 yıllık üretim gücünün yanında aldığı haklı müşteri memnuniyeti de yatıyor. Kale Kilit, yangına dayanımlı özelliğe sahip çelik kapı serileri ile standartların üzerinde performans sergilemeyi sürdürüyor. Müstakil evler, villalar, apartmanlar, rezidanslar, iş yerleri, plazalar için onlarca farklı tarz, doku ve yapı malzemesine sahip çelik kapı seçeneği ile bu alanda pazarın lider oyuncusu Kale Kilit, güvene de sonuna kadar kapılarını aralıyor.

Kale Çelik Kapı bir aileyi kurtardı

Yangına dayanımı için TS EN 1634-1 ve EN 14351 gibi standartlar ile üretilen Kale Çelik Kapıları mekanlara kattığı şıklık ve estetik dokunuş kadar yangına karşı gösterdiği dayanıklılıkla laboratuvar testlerinin yanında tüketiciden de tam not alıyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. 25 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi’nde 10 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Apartmanın büyük bölümünü etkisi altına alan yangın nedeniyle 4 kişi dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alınırken, Kale Çelik Kapının kullanıldığı bir daire ise yangından etkilenmedi. Kale Çelik Kapısı karşı dairede çıkan ve koridoru da etkisi altına alan yangındaki alevlerin eve girmesini engelleyerek bir ailenin hayatını kurtardı. Alevleri dış yüzeyi ile tutan Kale Çelik Kapı, aynı zamanda yangında en çok yaralanma ve ölüme sebebiyet veren duman ve isin de daireye dolmasını engelledi. Bu sayede dairede yaşayan aile, Kale Kilit’e gönderdiği teşekkür mektubunda standart Kale Çelik Kapının sağlamlığı ile hayatlarını kurtardığı, yangına maruz kalan dış bölümdeki Kale Kilit mekanizmasının da hala çalıştığı vurgulandı.

Özel seri yangına karşı koruyor

Kale Çelik Kapıları da yangına karşı dayanıklı olması için yangın dayanımı yüksek malzemelerden üretiliyor. Özellikle yangın için üretilen özel malzemeden imal edilmiş kapıları da bulunuyor. Yangına dayanımlı kapılarının imalatında ise yanmaya karşı dayanıklı mastik, silikon, taş yünü ile seramik yünü gibi malzemeler ile kapının dayanıklılığı artırılıyor.

Kale Kilit Hakkında

Kale Kilit, köklü geçmişi ve sektördeki 70 yıllık deneyimi ile sektörünün öncü markası konumunda bulunuyor. Sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kuran Kale Kilit, yenilikçi ürün anlayışı ve 1500 kişilik ekibi ile 8 farklı ürün grubunda 350’den fazla ürün üretiyor. Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyada da tanınan ve güvenilir bir marka olan Kale Kilit, ‘Türkiye’nin En Çok Bilinen ve Tercih Edilen Kilit

Markası’ unvanını taşıyor. Kale Kilit, her yıl 100’den fazla ülkeye ihracat yaparken, 15 kez ihracat şampiyonu oldu. 2016 yılında yeni üretim tesisini kurarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi unvanını elde etti. Kale Kilit, günde 150 bin kilit ve 80 bin silindir üretebilecek bir kapasiteye sahip konuma gelmiştir.