6 Şubat tarihinde yaşanan deprem faciasından beri o bölgede depremlerin arkası kesilmiyor. Dün sabah saatlerinde Göksun/ Kahramanmaraş mevkiinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Kahramanmaraş’ta yeni bir deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.9 büyüklükte ve yerin 5 km altında meydana geldi.
#DEPREM
UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/Dl4puixYu3
14.03.2023, 17:49:47 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 14, 2023
Aynı deprem Afad’da 4.9 büyüklükte ve yerin 5.34 km derinliğinde ölçülmüş.
#DEPREM
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:17:49:47 TSİ
Enlem:37.84 N
Boylam:37.384 E
Derinlik:5.34 km
Detay:https://t.co/F7gTuZ9NZR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
Depremden dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise başsağlığı diliyoruz.