6 Şubat tarihinde yaşanan deprem faciasından beri o bölgede depremlerin arkası kesilmiyor. Dün sabah saatlerinde Göksun/ Kahramanmaraş mevkiinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Kahramanmaraş’ta yeni bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.9 büyüklükte ve yerin 5 km altında meydana geldi.

Aynı deprem Afad’da 4.9 büyüklükte ve yerin 5.34 km derinliğinde ölçülmüş.

Depremden dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise başsağlığı diliyoruz.