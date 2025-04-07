Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Justin Bieber, Instagram hesabı üzerinden Türk popunun genç yıldızı Aleyna Tilki‘yi takip etmeye başladı. Bu gelişme, Türkiye’de ve dünyada sosyal medya kullanıcılarının ilgisini bir anda üzerine çekti. Geçmişte yaşanan bir anı ise yeniden gündeme geldi.

İçindekiler Justin Bieber Aleyna Tilki takibi ile gündemde

Justin Bieber Aleyna Tilki takibi ile gündemde

Justin Bieber Aleyna Tilki‘yi Instagram’da takip etmesinin ardından 2022 yılında Aleyna Tilki’nin verdiği bir röportaj akıllara geldi. Tilki, o dönem yaptığı açıklamada Justin Bieber ile Beverly Hills’te karşılaştığını ve kendisine yaklaşımda bulunduğunu ifade etmişti.

Yaşça küçük olduğu için bara oturamadığını belirten Aleyna Tilki, Justin Bieber’ın ona masa ayarladığını ve tanımadığını fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatmıştı. Bu anının sonunda garsonun verdiği bilgiyle Justin Bieber‘ı tanıdığını söyleyen Tilki’nin sözleri, bu yeni takiple birlikte yeniden gündeme oturdu.

Justin Bieber cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, bu hareketin samimi bir hayranlık mı yoksa başka bir etkileşim başlangıcı mı olduğu şimdilik bilinmiyor. Aleyna Tilki hayranları sosyal medyada bu gelişmeyi büyük heyecanla karşıladı.

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