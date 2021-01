JLab, JBuds Frames isimli ve gözlük sapına takılabilen kulaklığını tanıttı

OnePlus Band için tanıtım tarihi paylaşıldı. İşte OnePlus’ın yeni akıllı bileklik modeli Band’ın tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri.

Yeni bileklik modeli ile yakın bir tarihte piyasaya giriş yapmayı planlayan OnePlus, bileklik modeli için tanıtım tarihini paylaştı. OnePlus, cihaz hakkında fazla detaya yer vermese de, gelen sızıntılar ve açıklamalar cihazın özellikleri hakkında bilgiler sunuyor.

OnePlus’ın Hindistan‘da tanıtacağı yeni akıllı bileklik modeli OnePlus Band, 11 Ocak tarihinde yerel saat ile 11.00‘da karşımıza çıkacak. 11 Ocak’ta tüm özellikleri ile tanıtılacak olan Band, içerisinde kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen SpO2 sensörü taşıyacak.

Öte yandan uyku izleme, kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi birçok özellik sunan OnePlus Band, yoga, yüzme, kriket gibi toplam 13 egzersiz modunu destekliyor. Tek şarj ile 14 günlük kullanım süresi sunabilen Band akıllı bileklik, toza ve suya dayanıklı 1.1 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekran ile birlikte gelecek.

Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.

OnePlus Band#SmartEverywear

Dropping 11am IST | 11th January

Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/Opuo3E2lTc

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 8, 2021