Giyilebilir Teknoloji
JLab, JBuds Frames isimli ve gözlük sapına takılabilen kulaklığını tanıttı
JLab, gözlüklere takılmak üzere tasarlanmış Bluetooth ses cihazını duyurdu. JBuds Frames, kulağın hemen dışında duruyor ve gözlük çerçeve sapına takılarak kullanım sağlayan iki adet modülden oluşuyor. Cihaz, Amerika’da 49 dolarlık gayet makul bir fiyattan satışa sunulacak. Mevcut Premium ses donanımlı gözlük ürünleri 200 dolar ve daha yukarı fiyatlara satılıyor.
İlginizi çekebilir: Amazon Echo Frames, ön siparişler için hazır!
JBuds Frames, “kendi çerçeveni getir” tasarım anlayışıyla üretiliyor
JLab firması, JBuds Frames’i BYOF-bring your own frame (kendi çerçeveni getir) tasarım anlayışıyla üreterek hem cihazı daha uygun fiyattan satışa sunabiliyor hem de kullanıcıların sadece birkaç stil ve renge bağlı kalmalarını engellemiş oluyor. Cihaz ayrıca farklı boyutlardaki gözlüklere de takılabilmesini sağlayacak birden fazla klipsle gelecek.
Kulaklığın Bluetooth bağlantısına da sahip olacak her modülünün 16 mm’lik sürücüleri olacak. Bu sürücüler, open-ear audio teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu teknolojide, ses kulağınızın hemen dışında çalınıyor ve sadece sizin duyabileceğiniz şekilde yönlendiriliyor. Sistem kusursuz ses kalitesi sunmuyor ancak kullanıcılara kulağa temas etmeyen kulaklıklarla farklı bir deneyim sağlıyor. JBuds Frames, IPX4 sertifikasına sahip, bu sayede sıvılara karşı dayanıklı. Ayrıca isteğe bağlı olarak tek modülünü de kullanabilmek mümkün olacak. Kulaklık, boyutuna göre gayet iyi olarak değerlendirilebilecek 8 saatin üzerinde oynatma süresi vadediyor. Kulaklığın üzerinde aramaları yönetmek, ses düzeyini ayarlamak ve önceden hazırlanmış ekolayzır ayarları arasında geçiş yapmak için çeşitli tuşlar bulunacak.
JBuds Frames’in CES 2021 sırasında gösterilmesi ve 2021 ilkbahar aylarının başlangıcında satışa sunulması bekleniyor. Yine 2021 ilkbaharında piyasaya çıkması beklenen Amazon Echo Frames ile rekabet halinde olacak cihaz rakibine göre fiyat ve istenilen çerçeve ile kullanılabilme gibi avantajlara sahip.
Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerimize göz atabilirsiniz
Genel
OnePlus Band, tanıtım tarihi ve özellikleri ile karşımızda!
OnePlus Band için tanıtım tarihi paylaşıldı. İşte OnePlus’ın yeni akıllı bileklik modeli Band’ın tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri.
Yeni bileklik modeli ile yakın bir tarihte piyasaya giriş yapmayı planlayan OnePlus, bileklik modeli için tanıtım tarihini paylaştı. OnePlus, cihaz hakkında fazla detaya yer vermese de, gelen sızıntılar ve açıklamalar cihazın özellikleri hakkında bilgiler sunuyor.
İlginizi Çekebilir: Hyundai Otonom Araç Geliştirmek İçin Apple ile Görüşüyor!
OnePlus Band’ın özellikleri!
OnePlus’ın Hindistan‘da tanıtacağı yeni akıllı bileklik modeli OnePlus Band, 11 Ocak tarihinde yerel saat ile 11.00‘da karşımıza çıkacak. 11 Ocak’ta tüm özellikleri ile tanıtılacak olan Band, içerisinde kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen SpO2 sensörü taşıyacak.
Öte yandan uyku izleme, kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi birçok özellik sunan OnePlus Band, yoga, yüzme, kriket gibi toplam 13 egzersiz modunu destekliyor. Tek şarj ile 14 günlük kullanım süresi sunabilen Band akıllı bileklik, toza ve suya dayanıklı 1.1 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekran ile birlikte gelecek.
Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.
OnePlus Band#SmartEverywear
Dropping 11am IST | 11th January
Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/Opuo3E2lTc
— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 8, 2021
OnePlus Band’ın fiyatı!
OnePlus’ın merak edilen modeli Band, ilk olarak Amazon üzerinde satışa sunulacak. Birçok yeni özellik ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile gelecek olan OnePlus Band’ın fiyatı 35 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 257TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Xiaomi Mi Band gibi rakipleri ile yakın fiyat etiketi taşıyan OnePlus Band, 11 Ocak’ta tanıtılacak. Tanıtımın ardından satışa sunulması beklenilen Band, bakalım nasıl tepkiler alacak. Sizce OnePlus Band, Xiaomi Mi Band’e göre nasıl bir performans sunacak?
Seçtiğimiz OnePlus modellerini Hepsiburada üzerinden incelemek için tıklayınız!
Aksesuar
Apple Watch kullanıcıları için “Yeni Yıl Kutlaması” yarışması başladı!
Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.
İlginizi çekebilir: Katlanabilir iPhone, dayanıklılık testlerini geçmeyi başardı!
Apple Watch aktivite rozetleri
Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.
Yeni Yıl Kutlaması
“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”
Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.
Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.
İşinize yarayabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.
Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.
Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.
Aksesuar
Apple Watch nasıl sıfırlanır?
İster satmayı, takas etmeyi, geri dönüştürmeyi veya eski Apple Watch cihazınızı başka birine vermeyi planlıyor olun, ondan kurtulmadan önce yapmanız gereken biraz iş var ancak endişelenmeyin, yapmanız gerekenleri adım adım bu yazıda anlatıyoruz.
İlginizi çekebilir: Adobe Flash Player, Mac’ten nasıl kaldırılır?
Apple Watch’u fabrika ayarlarına döndürme
Apple Watch’unuzdan kurtulmayı planlıyorsanız, özellikle de satıyorsanız veya başkasına veriyorsanız, önce eşlemesini kaldırmalısınız. Eşleştirmeyi kaldırmak, Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakır ve başkalarının onu telefonlarıyla eşleştirmesine izin verir. Apple Watch’unuzu, özellikle de orijinal Apple Watch veya Apple Watch Series 1 gibi eski bir modeli başkasına vermeyi planlıyorsanız, eşlemesini kaldırmak ve silmek akıllıca bir fikir olacaktır.
İşlem oldukça uzun sürebilir, bu nedenle sıfırlama işlemi gerçekleşirken her iki aleti de şarj cihazında bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
İşinize yarayabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Apple Watch’un iPhone’la eşleşmesi nasıl kaldırılır?
- Eşlemeyi kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun.
- iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın.
- Saatim sekmesine gidin ve Tüm Saatler’e dokunun.
- Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki Bilgi simgesine dokunun.
- Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun.
- Onaylamak için tekrar dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakmak için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir.
Artık Etkinleştirme Kilidi devre dışı bırakıldığına göre, tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı Apple Watch’unuzdan rahatça silebilirsiniz.
Önemli: Apple Watch pilinizi %50’nin üzerinde tutmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlamak için şarj cihazının üzerinde olması gerekir.
Apple Watch’unuzu fabrika ayarlarına döndürme
- Apple Watch’unuzda Ayarlar’a dokunun
- Genel’e dokunun
- Sıfırla’ya dokunun
- Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunun
- Tümünü Sil’e dokunun
Bu işlemlerin ardından akıllı saatiniz fabrika ayarlarına döndürülür ve size dair tüm bilgiler silinerek yeni kullanıcıya hazır hale getirilmiş olur.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 3 dakika önce
-
Gpon ve Router/Modem arasındaki mesafe
Yazan: b.alanyali, 4 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
JLab, JBuds Frames isimli ve gözlük sapına takılabilen kulaklığını tanıttı
Sony, 360 derecelik hoparlörlerini tanıttı
Nvidia, Windows ve Linux güvenlik yaması detayları
Lenovo IdeaPad laptoplarını duyurdu ARM mimarili laptop yolda
Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
HWP COIN’den Haberler
HWP Podcast
Teknoloji gündemini bizden dinleyin! Podcast’imize abone olun.