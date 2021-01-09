JLab, JBuds Frames isimli ve gözlük sapına takılabilen kulaklığını tanıttı

JLab, gözlüklere takılmak üzere tasarlanmış Bluetooth ses cihazını duyurdu. JBuds Frames, kulağın hemen dışında duruyor ve gözlük çerçeve sapına takılarak kullanım sağlayan iki adet modülden oluşuyor. Cihaz, Amerika’da 49 dolarlık gayet makul bir fiyattan satışa sunulacak. Mevcut Premium ses donanımlı gözlük ürünleri 200 dolar ve daha yukarı fiyatlara satılıyor.

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JBuds Frames, “kendi çerçeveni getir” tasarım anlayışıyla üretiliyor

JLab firması, JBuds Frames’i BYOF-bring your own frame (kendi çerçeveni getir) tasarım anlayışıyla üreterek hem cihazı daha uygun fiyattan satışa sunabiliyor hem de kullanıcıların sadece birkaç stil ve renge bağlı kalmalarını engellemiş oluyor. Cihaz ayrıca farklı boyutlardaki gözlüklere de takılabilmesini sağlayacak birden fazla klipsle gelecek.

Kulaklığın Bluetooth bağlantısına da sahip olacak her modülünün 16 mm’lik sürücüleri olacak. Bu sürücüler, open-ear audio teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu teknolojide, ses kulağınızın hemen dışında çalınıyor ve sadece sizin duyabileceğiniz şekilde yönlendiriliyor. Sistem kusursuz ses kalitesi sunmuyor ancak kullanıcılara kulağa temas etmeyen kulaklıklarla farklı bir deneyim sağlıyor. JBuds Frames, IPX4 sertifikasına sahip, bu sayede sıvılara karşı dayanıklı. Ayrıca isteğe bağlı olarak tek modülünü de kullanabilmek mümkün olacak. Kulaklık, boyutuna göre gayet iyi olarak değerlendirilebilecek 8 saatin üzerinde oynatma süresi vadediyor. Kulaklığın üzerinde aramaları yönetmek, ses düzeyini ayarlamak ve önceden hazırlanmış ekolayzır ayarları arasında geçiş yapmak için çeşitli tuşlar bulunacak.

JBuds Frames’in CES 2021 sırasında gösterilmesi ve 2021 ilkbahar aylarının başlangıcında satışa sunulması bekleniyor. Yine 2021 ilkbaharında piyasaya çıkması beklenen Amazon Echo Frames ile rekabet halinde olacak cihaz rakibine göre fiyat ve istenilen çerçeve ile kullanılabilme gibi avantajlara sahip.

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