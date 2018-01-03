Jetonları Hazırlayın! | Razer Panthera Arcade Stick İncelemesi

Razer’ın bizi 90’lara kadar götürmeyi başardığı Panthera adındaki arcade kutusu, zamanında jetonlar ile oynadığımız arcade simülatörlerini PlayStation 3 ve 4’e taşıyor.

Street Figther V özel temalı versiyonuna sahip olduğumuz ve 200 dolar değerindeki bu cihaz, fiyatı oldukça yüksek olsa da nostajli arayanlar için bire bir. Tuş yerleşimlerini ve joystick’ini değiştirme ve modlama yapabildiğiniz yapıya sahip olan Razer Panthera, ofiste oldukça eğlenceli ve nostaljik vakit geçirmemizi sağladı.

Detaylarına inecek olursak üstünde bir adet stick, yanında ise kare, üçgen, yuvarlak, çarpı, R1, L1, R2 ve L2 tuşlarına atanmış 8 adet, yanında ise Options/Start ve Share/Select tuşları görevi gören 2 adet butona sahip Panthera, üst tarafta ise sticki sol ya da sağ olarak ayarlamanızı sağlayan ve L3 ile R3 tuşlarını görebileceğiniz şık bir tasarıma sahip. Buton yerleşimlerini kafanıza göre değiştirebileceğiniz ve sert basıma oldukça dayanıklı olan Panthera, nostalji arayanlara özellikle dövüş oyunlarında mükemmel bir deneyim vadediyor.