Jay Z’nin Albümleri Spotify ve Apple Music Servislerinden Kaldırıldı

Jay Z’nin tek başına yaptığı bütün albümler ve şarkılar Apple Music ve Spotify gibi müzik yayını servislerinden kaldırıldı.

Spotify’ın açıklamasına göre sanatçının içerikleri kendi isteği doğrultusunda kaldırıldı. Artık sektörün en büyük iki servisinde Jay Z’nin içerikleri yer almıyor. Sadece R. Kelly ve Linkin Park ile misafir sanatçı olarak katıldığı yapımlar yer alıyor.

Tidal kullanıma açıldığından beri Jay Z’nin albümleri büyük servislerden üçüncü defa kaldırılıyor. Daha önce sanatçının ilk albümü Reasonable Doubt, Tidal hariç bütün servislerden kaldırılmıştı. Geçen sene ise Blueprint albümü bütün servislerden geri çekilmişti.

Tidal’ın uzun zamandır kullanıldığını düşünürsek sanatçı albümlerini geri çekmek için biraz geç kalmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan Jay Z’nin bir çok albümü Google Play Music’te yer alıyor. Bu arşivin arasında Blueprint ve Reasonable Doubt’ta yer alıyor. Jay Z’nin bu isteğinden sonra Roc Nation ya da Apple Music’ten herhangi bir açıklama gelmedi.