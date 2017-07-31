Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı JAXA’nın uzay uçuşu tutkusu bir sır değil. Üstelik bu çalışmalar inanılmaz bir hızda ilerliyor.

JAXA’nın çalışmaları dışında kişisel bazda da çalışmalar yürütülüyor. Bağışçıların da Japonya’nın ilk ticari uzay roketi Momo, Rocket Interstellar Technologies Inc. tarafından inşa edildi.

Maalesef, roket Hokaido’dan fırlatıldıktan sonra hedef yükseklik olan 100 km’ye ulaşamadı. Fırlatıştan yaklaşık bir dakika sonra, roket ile iletişim kaybedildi. Tahminler, söz konusu roketin sadece 20 kilometre seviyesinde bir yüksekliğe ulaştığı yönünde.