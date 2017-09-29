James Webb Uzay Teleskobu Yuvaya Dönüyor!

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobunun ardından uzaya yolladığı James Webb Teleskobu’nun ömrü şimdiden doldu.

NASA, Hubble Uzay Teleskobunun ardından, ünlü astronom James Webb’in ismini taşıyan teleskobu uzaya gönderme kararı almıştı. Söz konusu teleskop, 2018 yılında yörüngeye girecek. Ancak sürpriz bir gelişme söz konusu.

NASA, hiçbir sorunu olmasa da ünlü teleskobu, 2019 yılının Mart ve Temmuz ayları arasında geri çekme konusunda karar verdi.

NASA Program Müdürü Eric Smith, konuyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

“Webb uzay aracı, çoğu uzay aracından daha büyük ve daha karmaşık. Başlangıçta planlananlardan daha uzun süren bazı entegrasyon faaliyetlerinin kombinasyonu, daha uzun süre titreşim testleri yapılması, birleşme ve nihai işlemler çok daha uzun sürüyor. NASA’nın yatırımı söz konusu olduğunda, söz konusu teleskobun ‘daha’ kısa vadede geri çekilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz.”