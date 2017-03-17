İzmir’in En Önemli Bilişim Etkinliklerinden Biri Başlıyor: CSCON’17

Dünyanın en büyük mühendislik topluluğu IEEE, Türkiye’deki büyük etkinliklerine bir yenisini ekliyor. IEEE Türkiye Computer Society Kongresi (CSCON’17), IEEE Türkiye Computer Society öğrenci oluşumu tarafından IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

CSCON’17, ülkenin dört bir yanındaki bilişim sektörüne ilgi duyan genç mühendis adaylarını bir araya getirip bilişim alanındaki yeteneklerini ve deneyimlerini arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katılım tamamen ücretsiz.

İlk kez düzenlenecek ve 24-25-26 Mart’ta Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CSCON’17, ülkenin en büyük bilişim etkinlikleri arasına girmeyi hedefliyor. Kongrenin ilk gününde alanında uzman isimler konferansta kendi deneyimlerini anlatacaklar, diğer iki günde ise 10 farklı konuda 10 farklı derslikte alanında uzman eğitmenlerce eğitimler verilecektir.

Yoğun ilgi gören eğitimlerin kontenjanı kısa sürede doldu, artık kayıt alamıyoruz. Başvuran herkesi kabul edemeyeceğimiz için üzgünüz, umarız daha büyük bir CSCON’da tekrar görüşürüz. 24 Mart’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansa ise kayıt olmadan katılabilirsiniz. Konferans programı aşağıdaki gibidir:

10.00 – 10.45 Erkut Erkinci – Hugo Boss IT Müdürü – Endüstri 4.0

11.00 – 11.45 Deniz Köylü – Ericsson İş Geliştirme Direktörü – Mobil Teknolojilerin Evrimi

12.00 – 13.00 Okan ALPER – Linovi CEO – Bir Dinozorun Söylenmeleri

13.00 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 14.45 Alev AKKOYUNLU – Eset Genel Müdür Yardımcısı – Dijital Dünyada Güvelik

15.00 – 15.45 Sosyal Konuk

16.00 – 17.00 Türkiye’de Oyun Sektörü Paneli

Etkinlik sitesi: cscon.ieeeturkeycs.org

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