İtalya Ülke Çapında Uber’in Tüm Araç Hizmetlerini Yasakladı

Bugün görülen dava ile beraber daha önce Roma mahkemesi tarafından yasaklanmış olan Uber şimdi de tüm İtalya’da yasaklandı.

Roma mahkemesi daha önce İtalya’nın taksi girişimleri için Uber’i yasaklamıştı. Artık Black, Lux, Suv, X, XL, Select ve Van hizmetlerinin hiçbiri verilmiyor. Şirketin avukatı İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada karardan dolayı şok olduklarını ve hizmetlerinin ülkede yürürlükte olan 25 yıllık kanun çerçevesinde verdikleri için bu karar itiraz edeceklerini belirtti.

Diğer taraftan İtalya’nın büyük taksi girişimlerinin avukatları ise çıkan karardan memnun. Yapılan açıklamaya hakim Uber’in eşit olmayan rekabetini sonlandırdı. Şirket daha önce 2015 yılında da İtalya hizmetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Şimdi şirketin iki seçeneği var. Kararı karşı çıkacak ya da maksimum 10 gün içerisinde hizmetlerini durduracak. İki seçeneğin dışında bir şey yaparsa hizmet verdiği her gün için 10.600 dolar ceza ödeyecek.