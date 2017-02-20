İsveç’in Twitter Hesabının Başına Geçen Genç Trump Kurbanı Oldu

2011 yılından beri İsveç’in onaylı Twitter hesabını her hafta başka birisi kullanıyor ve bu hafta sıra 22 yaşındaki Max Karlsson’a geldi.

Ancak Trump’ın miting benzeri konuşmasında mülteci kanununu haklı çıkarmak için verdiği İsveç örneği küçük bir kriz çıkardı. Florida’da konuşma yapan Trump Avrupa mülteci politikalarının güvenlik risklerini arttırdığını ve Almanya’da neler olduğunu anlattı. Ardından “İsveç’te dün akşam neler yaşandı. Kimin aklına gelirdi ki.” sözlerini kullanan Trump iki ülke arasında ufak bir krize neden oldu.

Ülkenin eski başbakanı Carl Bildt, Amerikan Başkanı Trump’ın muhtemelen uyuştrucu kullandığını ve bu açıklamaların başka bir sebebi olmayacağını belirtti. Diğer vatandaşlarda Meksika sınıra yapılacak olan duvarla ve diğer bir çok şeyle dalga geçtiler. Ülkenin resmi Twitter hesabını yeni kullanmaya başlayan Karlsson ise Trump’a kendileriyle ilgilendiği için teşekkür ettiğini ancak kendilerinin son derece iyi olduklarını açıkladı.

2011 yılından beri uygulanan bu uygulamaya Curators of Sweden adı veriliyor. Bunun nedeni ise ülkedeki farklı kesimlerden insanların tecrübelerini göstermek ve ülkenin sunduğu her şeye daha fazla dikkat çekmek.