İşte Türkiye’nin 2017 Yılı Netflix Raporu

Netflix Türkiye, 2017 yılında Türkiye’de hangi içeriğin ne kadar izlendiğine dair raporunu yayımladı.

2017 yılında kullanıcısı sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, son günlerini yaşadığımız bu yılda dünya genelinde sadece bir günde toplamda 140 milyon saatten fazla Netflix’te zaman harcamış durumda. Ayrıca dünya genelinde Netflix’te izlenme rekoru 1 Ocak 2017 tarihinde kırılırken, ülkemizdeki bu rekor 7 Ocak 2017’de kırıldı.

Türkiye’de Netflix üzerinden en fazla izlenen film Bee Movie, yani Arı filmi olurken bu rekoru kıran kullanıcı 154 defa bu filmi izlemiş. Dünya genelinde Netflix’te bir yılda ortalama 60 film izlenme sonucu çıkarken verilere göre sıralamalar şu şekilde;

Günde 2 Saatten Fazla İzlenen Yapımlar

Günde İki Saatten Daha Az Süre İle İzlenen Yapımlar

Partneri İle Başlanan ve Sonradan Tek Devam Edilen Yapımlar

Ailecek İzlenen Netflix Yapımları

Netflix Sosyal Medya Enleri

En Merak Edilen: 2018’de gelecek yerli yapım Netflix Original dizisi

Dizi Maratonunda En Çok İzlenen: Stranger Things

En Çok Tepki Çeken: Sense8’in bitişi

En Sevilen: Nusret’in Narcos videosu

En Merak Uyandıran: Black Mirror yeni sezon

En İyi Çıkış Yapanı: 13 Reasons Why