İstanbul Bilişim firmasının iflasına karar verildi!

Uzun süredir e-ticaret gündemini meşgul eden İstanbul Bilişim ile ilgili yargı kanadından önemli bir karar geldi. Bugün görülen davada konkordato talebi reddedilen İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi!

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Binlerce mağduru bulunan İstanbul Bilişim resmen iflas etti!

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, kamuoyunda “İstanbul Bilişim” olarak bilinen Retro Bilişim şirketinin konkordato talebi değerlendirildi. Duruşmada İstanbul Bilişim’in avukatlarının yanı sıra alacaklı firmaların avukatları ve bazı mağdurlar da hazır bulundu. Davalı tarafın sunduğu gerekçeleri yeterli bulmayan mahkeme heyeti, konkordato sürecini durdurarak şirketin iflasına karar verdi.

İstanbul Bilişim’in savunmasında, firmanın İngiliz bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek ön protokol imzalandığı ifade edildi. Alacaklı firmaların bir bölümü konkordato süresinin uzatılması yönünde görüş bildirirken, bir bölümü de konkordato teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti. Son olarak sektör örgütü sıfatıyla davaya müdahil olan Tüketici Başvuru Merkezi de İstanbul Bilişim’in tüketici tarafında mağduriyete yol açtığını belirterek geçici mühlet talebinin reddini istedi.

Bütün görüşleri değerlendiren mahkeme heyeti, İstanbul Bilişim (Retro Bilişim) firmasına verilen geçici mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca konkordato heyetinin görevine son verilmesini kararlaştıran mahkeme, şirketin iflasının açıklanmasını kararlaştırdı. Duruşmanın ardından mağdurlar adına açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketici hukuku adına önemli bir karar verildiğini belirtti. İstanbul Bilişim’in teslim etmediği ürünlerden dolayı on binlerce mağdurun oluştuğunu ifade eden Ağaoğlu, alınan kararın ticaret hukukunda emsal oluşturacağını vurguladı.

Mağdurlar paralarını nasıl geri alacak?

İflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından mağdurların oluşacak iflas masasına başvurması gerekiyor. Mal tespitinin ardından alacaklı listesi oluşturulacak ve paralarını alamayan İstanbul Bilişim mağdurlarına haciz yolu açılacak. Ancak mağdur sayısının bir hayli yüksek olmasından dolayı bu sürecin aylar, hatta yıllar alabileceği belirtiliyor.