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İstanbul Bilişim firmasının iflasına karar verildi!
Uzun süredir e-ticaret gündemini meşgul eden İstanbul Bilişim ile ilgili yargı kanadından önemli bir karar geldi. Bugün görülen davada konkordato talebi reddedilen İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi!
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Binlerce mağduru bulunan İstanbul Bilişim resmen iflas etti!
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, kamuoyunda “İstanbul Bilişim” olarak bilinen Retro Bilişim şirketinin konkordato talebi değerlendirildi. Duruşmada İstanbul Bilişim’in avukatlarının yanı sıra alacaklı firmaların avukatları ve bazı mağdurlar da hazır bulundu. Davalı tarafın sunduğu gerekçeleri yeterli bulmayan mahkeme heyeti, konkordato sürecini durdurarak şirketin iflasına karar verdi.
İstanbul Bilişim’in savunmasında, firmanın İngiliz bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek ön protokol imzalandığı ifade edildi. Alacaklı firmaların bir bölümü konkordato süresinin uzatılması yönünde görüş bildirirken, bir bölümü de konkordato teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti. Son olarak sektör örgütü sıfatıyla davaya müdahil olan Tüketici Başvuru Merkezi de İstanbul Bilişim’in tüketici tarafında mağduriyete yol açtığını belirterek geçici mühlet talebinin reddini istedi.
Bütün görüşleri değerlendiren mahkeme heyeti, İstanbul Bilişim (Retro Bilişim) firmasına verilen geçici mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca konkordato heyetinin görevine son verilmesini kararlaştıran mahkeme, şirketin iflasının açıklanmasını kararlaştırdı. Duruşmanın ardından mağdurlar adına açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketici hukuku adına önemli bir karar verildiğini belirtti. İstanbul Bilişim’in teslim etmediği ürünlerden dolayı on binlerce mağdurun oluştuğunu ifade eden Ağaoğlu, alınan kararın ticaret hukukunda emsal oluşturacağını vurguladı.
Mağdurlar paralarını nasıl geri alacak?
İflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından mağdurların oluşacak iflas masasına başvurması gerekiyor. Mal tespitinin ardından alacaklı listesi oluşturulacak ve paralarını alamayan İstanbul Bilişim mağdurlarına haciz yolu açılacak. Ancak mağdur sayısının bir hayli yüksek olmasından dolayı bu sürecin aylar, hatta yıllar alabileceği belirtiliyor.
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MediaMarkt’ta ikinci beyaz eşya %20 indirimli!
MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 13 – 25 Ekim tarihleri arasında iki veya daha fazla beyaz eşya alan müşterilere NET %20 indirim sağlanacak. Söz konusu kampanya hem fiziksel MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr‘de geçerli.
Kampanya detayları neler?
13 – 25 Ekim tarihleri arasında MediaMarkt mağazaları veya mediamarkt.com.tr üzerinden Mediamarkt CLUB üyelerinin yapacağı iki veya daha fazla beyaz eşya alımlarında net %20 indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamında bulaşık makinesinden buzdolabına, çamaşır makinesinden kurutma makinelerine kadar pek çok üründen faydalanabiliyorsunuz.
MediaMarkt CLUB üyeliği avantajları
MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:
- Hoş geldin kuponu
Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.
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Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor
- Uzatılmış iade süresi
Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Lenovo, yeni etkinliğinin tarihini duyurdu!
Yılın son çeyreği teknoloji dünyası için her seferinde birçok etkinlikle ve tanıtımla dolu geçiyor. Bu yıl da pandemi sebebiyle üretimin azalmasına ve stokların tükenmesine rağmen birçok firma yeni ürünlerini bizlere tanıtmaktan vazgeçmedi. Önümüzde iPhone 12’lerin tanıtılacağı Apple’ın ‘Merhaba, Hız’ etkinliği dururken Lenovo, ‘Teknoloji Dünyası’ isimli etkinliğinin 28 ve 29 Ekim’de düzenleneciğini bildirdi.
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Lenovo: Herkes için daha akıllı teknoloji!
Önce Motorola, sonra da Lenovo resmi Twitter hesaplarının yaptığı paylaşımlarla varlığı netleşen etkinlik 2 gün sürecek. Bu yıl malum pandemi koşulları nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek etkinliğe dileyenler buradan kayıt olabilir. Şirket, endüstri liderleri ve şirket içinden uzmanlar gibi birçok yetkilinin yapacağı ufuk açıcı konuşmaların yanı sıra yeni duyurular, ürünler ve özel içerik vaat ediyor.
Join us virtually Oct 28th & 29th for #LenovoTechWorld and be a part of shaping the future of technology.
❤️ this tweet for free registration & a reminder to tune-in the day prior to the event.
— Lenovo (@Lenovo) October 12, 2020
İlk günkü etkinliğin teması pandemi koşullarından etkilenen şirketlerin teknoloji sayesinde nasıl ayakta kalabildiğiyken ikinci gün, yeni teknolojilerin günlük hayatımızı ve geleceğimizi nasıl değiştirdiğini konu alıyor. Bu sebeple şirketin iş, eğitim, uzaktan çalışma, eğlence ve oyun gibi birçok kategoride yenilikçi ürünlerini tanıtması bekleniyor.
Lenovo, kullanıcıları ilginç teknolojiler ve ürünler konusunda genellikle hayal kırıklığına uğratmıyor. Ancak geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübelere göre tanıtılan bazı ürünlerin satışa çıkmaması da öne çıkan bir ihtimal, Özellikle dizüstü bilgisayar pazarında büyük öneme sahip şirketin etkinliğinden haberler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
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MediaMarkt’ta pek çok üründe indirim fırsatı!
MediaMarkt, 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve pek çok elektronik üründe indirim fırsatlarının sunulduğu kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında beyaz eşyadan, akıllı telefona; kulaklıktan notebooklara pek çok farklı kategoride indirimler bulunuyor. Sözünü ettiğimiz kampanya, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Oppo A72
Oppo’nun A serisinin tepe modellerinden olan Oppo A72, kampanya kapsamında 3.799 TL yerine 2.999 TL fiyatla listeleniyor! Ayrıca müşteriler, faizsiz masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla akıllı telefona sahip olabiliyor.
Samsung 163 ekran UHD 4K Smart LED TV
Kampanya kapsamında Samsung’un 163 ekran 4K UHD Smart LED TV modeli 7.999 TL fiyatıyla listeleniyor. Ayrıca MediaMarkt CLUB üyelerine özel 500 TL para kart hediye ediliyor.
MediaMarkt CLUB üyeliği ve tüm diğer bilgiler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Oppo Watch 46 mm
Oppo’nun ülkemizde yeni satışa sunduğu Android Wear işletim sistemli akıllı saati Oppo Watch, 46 mm versiyonuyla birlikte 2298 TL’ye listeleniyor.
Bosch KDN55NWFON
4 üstten donduruculu A+ enerji sınıfında yer alan buzdolabı modeli Bosch KDN55NWFON, kampanya kapsamında 3999 TL yerine 3499 TL’ye satın alınabiliyor.
Kampanya kapsamında olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır