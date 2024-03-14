Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Z9 modeli üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Z9 Turbo işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 Turbo işlemcisi neler sunacak?

iQOO Z9 Turbo işlemcisi sızdırıldı. Digital Chat Station tarafından yapılan sızıntıya göre iQOO Z9 Turbo işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 olacak.

iQOO Z9 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2400×1080 piksel yani Full HD+ çözünürlükte. Z9, 120 hz ekran yenileme hızını ve 394 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Z9 kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama birimi eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarja sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Z9 kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX882 kamera sensörü karşılıyor. OIS destekli bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.