Çinli teknoloji devi iQOO bir süredir iQOO Z9 isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO, iQOO Z9’u piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2400×1080 piksel yani Full HD+ çözünürlükte. Z9, 120 hz ekran yenileme hızını ve 394 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Z9 kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama birimi eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarja sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Z9 kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX882 kamera sensörü karşılıyor. OIS destekli bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.