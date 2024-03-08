Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Z9 modeli üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Z9 özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 özellikleri neler sunacak?

iQOO Z9 özellikleri sızıntılarına göre akıllı telefon 1800 nite kadar parlaklık sunacak. Ekran yenileme hızı tarafında ise akıllı telefon 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran ayrıca 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 1200Hz anında dokunma örnekleme hızına sahip olacak ve bu sayede de hızlı kontroller ve dokunma tepkisi sunacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefonun OIS destekli bir ana kamerası bulunacak. Bu ana kamerada Sony IMX882 kamera sensörü kullanılacak.

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iQOO Z9 yonga seti tarafında ise kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine ise 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik edecek.