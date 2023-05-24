Bir süredir iQOO’nun piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu iQOO Neo 8 serisi hakkında sızıntılar duyuyorduk. Geldiğimiz noktada bugün iQOO Neo 8 serisi piyasaya sürüldü. Seride iki adet akıllı telefon bulunuyor. Bunlar iQOO Neo 8ve iQOO Neo 8 Pro olarak açıklandı.

iQOO Neo 8 Neler Sunuyor?

iQOO Neo 8 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğe sahip ve 144hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bulunuyor.

Kaputun altında iQOO Neo 8, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise iQOO Neo 8 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

iQOO Neo 8 Pro Neler Sunuyor? iQOO Neo 8 Pro Neler Sunuyor?

iQOO Neo 8 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğe sahip ve 144hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bulunuyor.

Kaputun altında iQOO Neo 8 Pro, MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise iQOO Neo 8 Pro ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Ana kamera sensörü olarak Sony IMX866VCS sensör kullanılmış. Bu ana kameraya ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

iQOO akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Oppo, Vivo, Xiaomi gibi markalar buna nasıl cevap verecek.